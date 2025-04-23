シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CSP B2
Charles Silva Prates

CSP B2

Charles Silva Prates
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 51%
Exness-Real24
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
487
利益トレード:
162 (33.26%)
損失トレード:
325 (66.74%)
ベストトレード:
237.08 USD
最悪のトレード:
-35.46 USD
総利益:
2 426.36 USD (265 536 pips)
総損失:
-1 888.52 USD (216 973 pips)
最大連続の勝ち:
8 (108.14 USD)
最大連続利益:
316.24 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
82.59%
最大入金額:
61.74%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.38
長いトレード:
411 (84.39%)
短いトレード:
76 (15.61%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
14.98 USD
平均損失:
-5.81 USD
最大連続の負け:
22 (-113.30 USD)
最大連続損失:
-115.07 USD (21)
月間成長:
-4.92%
年間予想:
-59.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
73.63 USD
最大の:
226.28 USD (14.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.16% (194.25 USD)
エクイティによる:
7.32% (110.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 45
GBPUSD 41
LLY 35
XOM 29
AUDUSD 28
MDLZ 27
AAPL 26
AUS200 25
WMT 17
JPM 16
DE30 16
MMM 15
CME 14
CHTR 13
INTU 13
UNH 12
KO 12
COST 11
US30 10
IBM 10
VRTX 10
EQIX 9
STOXX50 8
MRK 8
F 8
EBAY 8
CSX 7
NZDJPY 4
UKOIL 3
JNJ 2
ABBV 2
EURGBP 1
ADBE 1
AMZN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 8
GBPUSD -97
LLY 730
XOM 27
AUDUSD -46
MDLZ -34
AAPL 19
AUS200 -31
WMT -4
JPM -69
DE30 101
MMM 31
CME -46
CHTR -90
INTU -4
UNH 59
KO 14
COST -30
US30 -26
IBM 85
VRTX 30
EQIX -80
STOXX50 -14
MRK 7
F -2
EBAY -13
CSX 10
NZDJPY -6
UKOIL 42
JNJ 1
ABBV -10
EURGBP -2
ADBE -14
AMZN -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 547
GBPUSD -2.4K
LLY 45K
XOM 1.1K
AUDUSD -5.5K
MDLZ -1.3K
AAPL 3.9K
AUS200 -32K
WMT -177
JPM -3.1K
DE30 14K
MMM -1.5K
CME -3K
CHTR -8.5K
INTU -1.5K
UNH 6.3K
KO -55
COST -1.4K
US30 2.4K
IBM 6.5K
VRTX 3.5K
EQIX -7.5K
STOXX50 34K
MRK 775
F -136
EBAY -690
CSX 634
NZDJPY 34
UKOIL 2.1K
JNJ 183
ABBV -931
EURGBP -173
ADBE -1.4K
AMZN -737
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +237.08 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +108.14 USD
最大連続損失: -113.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real26
0.00 × 46
Exness-Real25
0.22 × 2614
Exness-Real9
0.23 × 65
Tickmill-Live09
0.33 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.39 × 38
FXChoice-Pro Live
0.50 × 8
Axi-US05-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.64 × 950
Exness-Real6
0.66 × 146
XMGlobal-Real 43
0.73 × 116
Exness-Real11
0.78 × 10420
Exness-Real27
0.81 × 171285
Exness-Real12
0.90 × 5190
Exness-Real24
0.92 × 4381
XMTrading-Real 47
1.05 × 55
OctaFX-Real6
1.45 × 20
DuoMarkets-DemoBHS
1.60 × 20
DuoMarkets-Live04
1.64 × 64
InfinoxCapital-Live04
4.50 × 4
XMGlobal-Real 16
4.53 × 3384
XMGlobal-Real 3
4.53 × 770
IronFXBM-Real9
5.07 × 980
XMGlobal-Real 2
5.23 × 13
VTMarkets-Live 4
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
6.01 × 1835
8 より多く...
レビューなし
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 20:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 15:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
