- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 487
Kârla kapanan işlemler:
1 279 (86.01%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (13.99%)
En iyi işlem:
1 349.30 EUR
En kötü işlem:
-2 799.83 EUR
Brüt kâr:
55 202.44 EUR (139 816 989 pips)
Brüt zarar:
-44 135.13 EUR (23 759 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
130 (456.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6 250.83 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
54.13%
Maks. mevduat yükü:
97.38%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
753 (50.64%)
Satış işlemleri:
734 (49.36%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
7.44 EUR
Ortalama kâr:
43.16 EUR
Ortalama zarar:
-212.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 055.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5 250.44 EUR (2)
Aylık büyüme:
331.51%
Yıllık tahmin:
4 022.33%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 693.34 EUR
Maksimum:
10 981.60 EUR (121.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (4 203.45 EUR)
Varlığa göre:
91.40% (3 277.29 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|649
|XAUUSD
|565
|XAUEUR
|228
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-727
|XAUUSD
|16K
|XAUEUR
|2.6K
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-4.8M
|XAUUSD
|102K
|XAUEUR
|14K
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|27
|ETHUSD
|-863
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 349.30 EUR
En kötü işlem: -2 800 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +456.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 055.69 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.29 × 89
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.69 × 243
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
16K
EUR
EUR
62
22%
1 487
86%
54%
1.25
7.44
EUR
EUR
100%
1:500