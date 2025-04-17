SinyallerBölümler
Vladimir Nazin

BTC

Vladimir Nazin
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 487
Kârla kapanan işlemler:
1 279 (86.01%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (13.99%)
En iyi işlem:
1 349.30 EUR
En kötü işlem:
-2 799.83 EUR
Brüt kâr:
55 202.44 EUR (139 816 989 pips)
Brüt zarar:
-44 135.13 EUR (23 759 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
130 (456.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6 250.83 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
54.13%
Maks. mevduat yükü:
97.38%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
753 (50.64%)
Satış işlemleri:
734 (49.36%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
7.44 EUR
Ortalama kâr:
43.16 EUR
Ortalama zarar:
-212.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 055.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5 250.44 EUR (2)
Aylık büyüme:
331.51%
Yıllık tahmin:
4 022.33%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 693.34 EUR
Maksimum:
10 981.60 EUR (121.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (4 203.45 EUR)
Varlığa göre:
91.40% (3 277.29 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 649
XAUUSD 565
XAUEUR 228
GBPUSD 3
EURUSD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -727
XAUUSD 16K
XAUEUR 2.6K
GBPUSD 11
EURUSD 4
AUDUSD 3
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -4.8M
XAUUSD 102K
XAUEUR 14K
GBPUSD -443
EURUSD 365
AUDUSD 27
ETHUSD -863
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 349.30 EUR
En kötü işlem: -2 800 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +456.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 055.69 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
DooGroup-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.29 × 89
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.69 × 243
İnceleme yok
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 431 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
16K
EUR
62
22%
1 487
86%
54%
1.25
7.44
EUR
100%
1:500
