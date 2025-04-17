SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BTC
Vladimir Nazin

BTC

Vladimir Nazin
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 487
Profit Trade:
1 279 (86.01%)
Loss Trade:
208 (13.99%)
Best Trade:
1 349.30 EUR
Worst Trade:
-2 799.83 EUR
Profitto lordo:
55 202.44 EUR (139 816 989 pips)
Perdita lorda:
-44 135.13 EUR (23 759 265 pips)
Vincite massime consecutive:
130 (456.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 250.83 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
54.13%
Massimo carico di deposito:
97.38%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
753 (50.64%)
Short Trade:
734 (49.36%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
7.44 EUR
Profitto medio:
43.16 EUR
Perdita media:
-212.19 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-2 055.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 250.44 EUR (2)
Crescita mensile:
331.51%
Previsione annuale:
4 022.33%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 693.34 EUR
Massimale:
10 981.60 EUR (121.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.99% (4 203.45 EUR)
Per equità:
91.40% (3 277.29 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 649
XAUUSD 565
XAUEUR 228
GBPUSD 3
EURUSD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -727
XAUUSD 16K
XAUEUR 2.6K
GBPUSD 11
EURUSD 4
AUDUSD 3
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -4.8M
XAUUSD 102K
XAUEUR 14K
GBPUSD -443
EURUSD 365
AUDUSD 27
ETHUSD -863
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 349.30 EUR
Worst Trade: -2 800 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +456.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 055.69 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
DooGroup-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.29 × 89
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.69 × 243
145 più
Non ci sono recensioni
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 431 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
