Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
1 487
Profit Trade:
1 279 (86.01%)
Loss Trade:
208 (13.99%)
Best Trade:
1 349.30 EUR
Worst Trade:
-2 799.83 EUR
Profitto lordo:
55 202.44 EUR (139 816 989 pips)
Perdita lorda:
-44 135.13 EUR (23 759 265 pips)
Vincite massime consecutive:
130 (456.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 250.83 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
54.13%
Massimo carico di deposito:
97.38%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
753 (50.64%)
Short Trade:
734 (49.36%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
7.44 EUR
Profitto medio:
43.16 EUR
Perdita media:
-212.19 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-2 055.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 250.44 EUR (2)
Crescita mensile:
331.51%
Previsione annuale:
4 022.33%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 693.34 EUR
Massimale:
10 981.60 EUR (121.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.99% (4 203.45 EUR)
Per equità:
91.40% (3 277.29 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|649
|XAUUSD
|565
|XAUEUR
|228
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-727
|XAUUSD
|16K
|XAUEUR
|2.6K
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-4.8M
|XAUUSD
|102K
|XAUEUR
|14K
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|27
|ETHUSD
|-863
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 349.30 EUR
Worst Trade: -2 800 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +456.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 055.69 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.29 × 89
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.69 × 243
