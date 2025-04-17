信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BTC
Vladimir Nazin

BTC

Vladimir Nazin
0条评论
62
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 517
盈利交易:
1 298 (85.56%)
亏损交易:
219 (14.44%)
最好交易:
1 349.30 EUR
最差交易:
-2 799.83 EUR
毛利:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
毛利亏损:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
最大连续赢利:
130 (456.48 EUR)
最大连续盈利:
7 660.11 EUR (35)
夏普比率:
0.02
交易活动:
54.13%
最大入金加载:
97.38%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.34
长期交易:
772 (50.89%)
短期交易:
745 (49.11%)
利润因子:
1.07
预期回报:
2.43 EUR
平均利润:
43.61 EUR
平均损失:
-241.69 EUR
最大连续失误:
18 (-2 055.69 EUR)
最大连续亏损:
-5 250.44 EUR (2)
每月增长:
60.24%
年度预测:
730.95%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
3 693.34 EUR
最大值:
10 981.60 EUR (121.50%)
相对跌幅:
结余:
99.99% (4 203.45 EUR)
净值:
91.40% (3 277.29 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 659
XAUUSD 579
XAUEUR 228
GBPUSD 3
EURUSD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -5.1K
XAUUSD 17K
XAUEUR 2.6K
GBPUSD 11
EURUSD 4
AUDUSD 3
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -6M
XAUUSD 103K
XAUEUR 14K
GBPUSD -443
EURUSD 365
AUDUSD 27
ETHUSD -863
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 349.30 EUR
最差交易: -2 800 EUR
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +456.48 EUR
最大连续亏损: -2 055.69 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 259
147 更多...
没有评论
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 431 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BTC
每月30 USD
-46%
0
0
USD
8.7K
EUR
62
22%
1 517
85%
54%
1.06
2.43
EUR
100%
1:500
