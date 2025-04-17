- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 517
盈利交易:
1 298 (85.56%)
亏损交易:
219 (14.44%)
最好交易:
1 349.30 EUR
最差交易:
-2 799.83 EUR
毛利:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
毛利亏损:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
最大连续赢利:
130 (456.48 EUR)
最大连续盈利:
7 660.11 EUR (35)
夏普比率:
0.02
交易活动:
54.13%
最大入金加载:
97.38%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.34
长期交易:
772 (50.89%)
短期交易:
745 (49.11%)
利润因子:
1.07
预期回报:
2.43 EUR
平均利润:
43.61 EUR
平均损失:
-241.69 EUR
最大连续失误:
18 (-2 055.69 EUR)
最大连续亏损:
-5 250.44 EUR (2)
每月增长:
60.24%
年度预测:
730.95%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
3 693.34 EUR
最大值:
10 981.60 EUR (121.50%)
相对跌幅:
结余:
99.99% (4 203.45 EUR)
净值:
91.40% (3 277.29 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|659
|XAUUSD
|579
|XAUEUR
|228
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-5.1K
|XAUUSD
|17K
|XAUEUR
|2.6K
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-6M
|XAUUSD
|103K
|XAUEUR
|14K
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|27
|ETHUSD
|-863
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 349.30 EUR
最差交易: -2 800 EUR
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +456.48 EUR
最大连续亏损: -2 055.69 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 259
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-46%
0
0
USD
USD
8.7K
EUR
EUR
62
22%
1 517
85%
54%
1.06
2.43
EUR
EUR
100%
1:500