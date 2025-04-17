- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 529
이익 거래:
1 308 (85.54%)
손실 거래:
221 (14.45%)
최고의 거래:
1 349.30 EUR
최악의 거래:
-2 799.83 EUR
총 수익:
57 747.69 EUR (141 214 195 pips)
총 손실:
-54 313.29 EUR (25 019 163 pips)
연속 최대 이익:
130 (456.48 EUR)
연속 최대 이익:
7 660.11 EUR (35)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
54.13%
최대 입금량:
97.38%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
783 (51.21%)
숏(주식차입매도):
746 (48.79%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
2.25 EUR
평균 이익:
44.15 EUR
평균 손실:
-245.76 EUR
연속 최대 손실:
18 (-2 055.69 EUR)
연속 최대 손실:
-5 250.44 EUR (2)
월별 성장률:
55.65%
연간 예측:
675.28%
Algo 트레이딩:
23%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 693.34 EUR
최대한의:
10 981.60 EUR (121.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.99% (4 203.45 EUR)
자본금별:
91.40% (3 277.29 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|659
|XAUUSD
|591
|XAUEUR
|228
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-5.1K
|XAUUSD
|16K
|XAUEUR
|2.6K
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|-2
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-6M
|XAUUSD
|104K
|XAUEUR
|14K
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|27
|ETHUSD
|-863
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 349.30 EUR
최악의 거래: -2 800 EUR
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +456.48 EUR
연속 최대 손실: -2 055.69 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
리뷰 없음
