Vladimir Nazin

BTC

Vladimir Nazin
0 리뷰
63
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -47%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 529
이익 거래:
1 308 (85.54%)
손실 거래:
221 (14.45%)
최고의 거래:
1 349.30 EUR
최악의 거래:
-2 799.83 EUR
총 수익:
57 747.69 EUR (141 214 195 pips)
총 손실:
-54 313.29 EUR (25 019 163 pips)
연속 최대 이익:
130 (456.48 EUR)
연속 최대 이익:
7 660.11 EUR (35)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
54.13%
최대 입금량:
97.38%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
783 (51.21%)
숏(주식차입매도):
746 (48.79%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
2.25 EUR
평균 이익:
44.15 EUR
평균 손실:
-245.76 EUR
연속 최대 손실:
18 (-2 055.69 EUR)
연속 최대 손실:
-5 250.44 EUR (2)
월별 성장률:
55.65%
연간 예측:
675.28%
Algo 트레이딩:
23%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 693.34 EUR
최대한의:
10 981.60 EUR (121.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.99% (4 203.45 EUR)
자본금별:
91.40% (3 277.29 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 659
XAUUSD 591
XAUEUR 228
GBPUSD 3
EURUSD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -5.1K
XAUUSD 16K
XAUEUR 2.6K
GBPUSD 11
EURUSD 4
AUDUSD 3
ETHUSD -2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -6M
XAUUSD 104K
XAUEUR 14K
GBPUSD -443
EURUSD 365
AUDUSD 27
ETHUSD -863
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 349.30 EUR
최악의 거래: -2 800 EUR
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +456.48 EUR
연속 최대 손실: -2 055.69 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 277
148 더...
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BTC
월별 30 USD
-47%
0
0
USD
8.4K
EUR
63
23%
1 529
85%
54%
1.06
2.25
EUR
100%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.