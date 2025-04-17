シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BTC
Vladimir Nazin

BTC

Vladimir Nazin
レビュー0件
62週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 517
利益トレード:
1 298 (85.56%)
損失トレード:
219 (14.44%)
ベストトレード:
1 349.30 EUR
最悪のトレード:
-2 799.83 EUR
総利益:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
総損失:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
最大連続の勝ち:
130 (456.48 EUR)
最大連続利益:
7 660.11 EUR (35)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
54.13%
最大入金額:
97.38%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.34
長いトレード:
772 (50.89%)
短いトレード:
745 (49.11%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
2.43 EUR
平均利益:
43.61 EUR
平均損失:
-241.69 EUR
最大連続の負け:
18 (-2 055.69 EUR)
最大連続損失:
-5 250.44 EUR (2)
月間成長:
60.24%
年間予想:
730.95%
アルゴリズム取引:
22%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 693.34 EUR
最大の:
10 981.60 EUR (121.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.99% (4 203.45 EUR)
エクイティによる:
91.40% (3 277.29 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 659
XAUUSD 579
XAUEUR 228
GBPUSD 3
EURUSD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -5.1K
XAUUSD 17K
XAUEUR 2.6K
GBPUSD 11
EURUSD 4
AUDUSD 3
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -6M
XAUUSD 103K
XAUEUR 14K
GBPUSD -443
EURUSD 365
AUDUSD 27
ETHUSD -863
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 349.30 EUR
最悪のトレード: -2 800 EUR
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +456.48 EUR
最大連続損失: -2 055.69 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 265
147 より多く...
レビューなし
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 431 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください