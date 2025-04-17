- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
1 517
利益トレード:
1 298 (85.56%)
損失トレード:
219 (14.44%)
ベストトレード:
1 349.30 EUR
最悪のトレード:
-2 799.83 EUR
総利益:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
総損失:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
最大連続の勝ち:
130 (456.48 EUR)
最大連続利益:
7 660.11 EUR (35)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
54.13%
最大入金額:
97.38%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.34
長いトレード:
772 (50.89%)
短いトレード:
745 (49.11%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
2.43 EUR
平均利益:
43.61 EUR
平均損失:
-241.69 EUR
最大連続の負け:
18 (-2 055.69 EUR)
最大連続損失:
-5 250.44 EUR (2)
月間成長:
60.24%
年間予想:
730.95%
アルゴリズム取引:
22%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 693.34 EUR
最大の:
10 981.60 EUR (121.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.99% (4 203.45 EUR)
エクイティによる:
91.40% (3 277.29 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|659
|XAUUSD
|579
|XAUEUR
|228
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-5.1K
|XAUUSD
|17K
|XAUEUR
|2.6K
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-6M
|XAUUSD
|103K
|XAUEUR
|14K
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|27
|ETHUSD
|-863
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 349.30 EUR
最悪のトレード: -2 800 EUR
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +456.48 EUR
最大連続損失: -2 055.69 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 265
