Vladimir Nazin

BTC

Vladimir Nazin
0 отзывов
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 517
Прибыльных трейдов:
1 298 (85.56%)
Убыточных трейдов:
219 (14.44%)
Лучший трейд:
1 349.30 EUR
Худший трейд:
-2 799.83 EUR
Общая прибыль:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
Общий убыток:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
130 (456.48 EUR)
Макс. прибыль в серии:
7 660.11 EUR (35)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
54.13%
Макс. загрузка депозита:
97.38%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
772 (50.89%)
Коротких трейдов:
745 (49.11%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.43 EUR
Средняя прибыль:
43.61 EUR
Средний убыток:
-241.69 EUR
Макс. серия проигрышей:
18 (-2 055.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5 250.44 EUR (2)
Прирост в месяц:
60.24%
Годовой прогноз:
730.95%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 693.34 EUR
Максимальная:
10 981.60 EUR (121.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.99% (4 203.45 EUR)
По эквити:
91.40% (3 277.29 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 659
XAUUSD 579
XAUEUR 228
GBPUSD 3
EURUSD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -5.1K
XAUUSD 17K
XAUEUR 2.6K
GBPUSD 11
EURUSD 4
AUDUSD 3
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -6M
XAUUSD 103K
XAUEUR 14K
GBPUSD -443
EURUSD 365
AUDUSD 27
ETHUSD -863
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 349.30 EUR
Худший трейд: -2 800 EUR
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +456.48 EUR
Макс. убыток в серии: -2 055.69 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 259
еще 147...
Нет отзывов
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 431 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
