- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 517
Прибыльных трейдов:
1 298 (85.56%)
Убыточных трейдов:
219 (14.44%)
Лучший трейд:
1 349.30 EUR
Худший трейд:
-2 799.83 EUR
Общая прибыль:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
Общий убыток:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
130 (456.48 EUR)
Макс. прибыль в серии:
7 660.11 EUR (35)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
54.13%
Макс. загрузка депозита:
97.38%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
772 (50.89%)
Коротких трейдов:
745 (49.11%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.43 EUR
Средняя прибыль:
43.61 EUR
Средний убыток:
-241.69 EUR
Макс. серия проигрышей:
18 (-2 055.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5 250.44 EUR (2)
Прирост в месяц:
60.24%
Годовой прогноз:
730.95%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 693.34 EUR
Максимальная:
10 981.60 EUR (121.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.99% (4 203.45 EUR)
По эквити:
91.40% (3 277.29 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|659
|XAUUSD
|579
|XAUEUR
|228
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-5.1K
|XAUUSD
|17K
|XAUEUR
|2.6K
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-6M
|XAUUSD
|103K
|XAUEUR
|14K
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|27
|ETHUSD
|-863
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 349.30 EUR
Худший трейд: -2 800 EUR
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +456.48 EUR
Макс. убыток в серии: -2 055.69 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 259
еще 147...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-46%
0
0
USD
USD
8.7K
EUR
EUR
62
22%
1 517
85%
54%
1.06
2.43
EUR
EUR
100%
1:500