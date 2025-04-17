- Crescimento
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas.
Negociações:
1 517
Negociações com lucro:
1 298 (85.56%)
Negociações com perda:
219 (14.44%)
Melhor negociação:
1 349.30 EUR
Pior negociação:
-2 799.83 EUR
Lucro bruto:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
Perda bruta:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
130 (456.48 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
7 660.11 EUR (35)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
54.13%
Depósito máximo carregado:
97.38%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
772 (50.89%)
Negociações curtas:
745 (49.11%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
2.43 EUR
Lucro médio:
43.61 EUR
Perda média:
-241.69 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-2 055.69 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-5 250.44 EUR (2)
Crescimento mensal:
60.24%
Previsão anual:
730.95%
Algotrading:
22%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 693.34 EUR
Máximo:
10 981.60 EUR (121.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.99% (4 203.45 EUR)
Pelo Capital Líquido:
91.40% (3 277.29 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|659
|XAUUSD
|579
|XAUEUR
|228
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-5.1K
|XAUUSD
|17K
|XAUEUR
|2.6K
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-6M
|XAUUSD
|103K
|XAUEUR
|14K
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|27
|ETHUSD
|-863
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Melhor negociação: +1 349.30 EUR
Pior negociação: -2 800 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +456.48 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 055.69 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 261
