SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BTC
Vladimir Nazin

BTC

Vladimir Nazin
0 comentários
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 517
Negociações com lucro:
1 298 (85.56%)
Negociações com perda:
219 (14.44%)
Melhor negociação:
1 349.30 EUR
Pior negociação:
-2 799.83 EUR
Lucro bruto:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
Perda bruta:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
130 (456.48 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
7 660.11 EUR (35)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
54.13%
Depósito máximo carregado:
97.38%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
772 (50.89%)
Negociações curtas:
745 (49.11%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
2.43 EUR
Lucro médio:
43.61 EUR
Perda média:
-241.69 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-2 055.69 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-5 250.44 EUR (2)
Crescimento mensal:
60.24%
Previsão anual:
730.95%
Algotrading:
22%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 693.34 EUR
Máximo:
10 981.60 EUR (121.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.99% (4 203.45 EUR)
Pelo Capital Líquido:
91.40% (3 277.29 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 659
XAUUSD 579
XAUEUR 228
GBPUSD 3
EURUSD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -5.1K
XAUUSD 17K
XAUEUR 2.6K
GBPUSD 11
EURUSD 4
AUDUSD 3
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -6M
XAUUSD 103K
XAUEUR 14K
GBPUSD -443
EURUSD 365
AUDUSD 27
ETHUSD -863
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 349.30 EUR
Pior negociação: -2 800 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +456.48 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 055.69 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 261
147 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 431 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BTC
30 USD por mês
-46%
0
0
USD
8.7K
EUR
62
22%
1 517
85%
54%
1.06
2.43
EUR
100%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.