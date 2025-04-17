- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 544
Transacciones Rentables:
1 323 (85.68%)
Transacciones Irrentables:
221 (14.31%)
Mejor transacción:
1 349.30 EUR
Peor transacción:
-2 799.83 EUR
Beneficio Bruto:
59 296.20 EUR (141 236 682 pips)
Pérdidas Brutas:
-54 313.29 EUR (25 019 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
130 (456.48 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
7 660.11 EUR (35)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
54.13%
Carga máxima del depósito:
97.38%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.45
Transacciones Largas:
787 (50.97%)
Transacciones Cortas:
757 (49.03%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
3.23 EUR
Beneficio medio:
44.82 EUR
Pérdidas medias:
-245.76 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-2 055.69 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 250.44 EUR (2)
Crecimiento al mes:
48.31%
Pronóstico anual:
586.12%
Trading algorítmico:
22%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 693.34 EUR
Máxima:
10 981.60 EUR (121.50%)
Reducción relativa:
De balance:
99.99% (4 203.45 EUR)
De fondos:
91.40% (3 277.29 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|660
|XAUUSD
|605
|XAUEUR
|228
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-5K
|XAUUSD
|18K
|XAUEUR
|2.6K
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|-2
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-5.9M
|XAUUSD
|111K
|XAUEUR
|14K
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|27
|ETHUSD
|-863
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 349.30 EUR
Peor transacción: -2 800 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +456.48 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 055.69 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.27 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 294
