Vladimir Nazin

BTC

Vladimir Nazin
0 comentarios
63 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -37%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 544
Transacciones Rentables:
1 323 (85.68%)
Transacciones Irrentables:
221 (14.31%)
Mejor transacción:
1 349.30 EUR
Peor transacción:
-2 799.83 EUR
Beneficio Bruto:
59 296.20 EUR (141 236 682 pips)
Pérdidas Brutas:
-54 313.29 EUR (25 019 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
130 (456.48 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
7 660.11 EUR (35)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
54.13%
Carga máxima del depósito:
97.38%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.45
Transacciones Largas:
787 (50.97%)
Transacciones Cortas:
757 (49.03%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
3.23 EUR
Beneficio medio:
44.82 EUR
Pérdidas medias:
-245.76 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-2 055.69 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 250.44 EUR (2)
Crecimiento al mes:
48.31%
Pronóstico anual:
586.12%
Trading algorítmico:
22%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 693.34 EUR
Máxima:
10 981.60 EUR (121.50%)
Reducción relativa:
De balance:
99.99% (4 203.45 EUR)
De fondos:
91.40% (3 277.29 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 660
XAUUSD 605
XAUEUR 228
GBPUSD 3
EURUSD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -5K
XAUUSD 18K
XAUEUR 2.6K
GBPUSD 11
EURUSD 4
AUDUSD 3
ETHUSD -2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -5.9M
XAUUSD 111K
XAUEUR 14K
GBPUSD -443
EURUSD 365
AUDUSD 27
ETHUSD -863
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 349.30 EUR
Peor transacción: -2 800 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +456.48 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 055.69 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.27 × 96
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.65 × 294
No hay comentarios
2026.01.08 17:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 16:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 23:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 431 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
