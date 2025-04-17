- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 517
Gewinntrades:
1 298 (85.56%)
Verlusttrades:
219 (14.44%)
Bester Trade:
1 349.30 EUR
Schlechtester Trade:
-2 799.83 EUR
Bruttoprofit:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
Bruttoverlust:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
130 (456.48 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 660.11 EUR (35)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
54.13%
Max deposit load:
97.38%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.34
Long-Positionen:
772 (50.89%)
Short-Positionen:
745 (49.11%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
2.43 EUR
Durchschnittlicher Profit:
43.61 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-241.69 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-2 055.69 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 250.44 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
60.24%
Jahresprognose:
730.95%
Algo-Trading:
22%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 693.34 EUR
Maximaler:
10 981.60 EUR (121.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.99% (4 203.45 EUR)
Kapital:
91.40% (3 277.29 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|659
|XAUUSD
|579
|XAUEUR
|228
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-5.1K
|XAUUSD
|17K
|XAUEUR
|2.6K
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-6M
|XAUUSD
|103K
|XAUEUR
|14K
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|27
|ETHUSD
|-863
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 349.30 EUR
Schlechtester Trade: -2 800 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +456.48 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 055.69 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 265
