Vladimir Nazin

BTC

Vladimir Nazin
0 Bewertungen
62 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 517
Gewinntrades:
1 298 (85.56%)
Verlusttrades:
219 (14.44%)
Bester Trade:
1 349.30 EUR
Schlechtester Trade:
-2 799.83 EUR
Bruttoprofit:
56 611.72 EUR (141 209 052 pips)
Bruttoverlust:
-52 929.31 EUR (25 015 110 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
130 (456.48 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 660.11 EUR (35)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
54.13%
Max deposit load:
97.38%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.34
Long-Positionen:
772 (50.89%)
Short-Positionen:
745 (49.11%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
2.43 EUR
Durchschnittlicher Profit:
43.61 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-241.69 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-2 055.69 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 250.44 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
60.24%
Jahresprognose:
730.95%
Algo-Trading:
22%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 693.34 EUR
Maximaler:
10 981.60 EUR (121.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.99% (4 203.45 EUR)
Kapital:
91.40% (3 277.29 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 659
XAUUSD 579
XAUEUR 228
GBPUSD 3
EURUSD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -5.1K
XAUUSD 17K
XAUEUR 2.6K
GBPUSD 11
EURUSD 4
AUDUSD 3
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -6M
XAUUSD 103K
XAUEUR 14K
GBPUSD -443
EURUSD 365
AUDUSD 27
ETHUSD -863
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 349.30 EUR
Schlechtester Trade: -2 800 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +456.48 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 055.69 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 265
Keine Bewertungen
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 431 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BTC
30 USD pro Monat
-46%
0
0
USD
8.7K
EUR
62
22%
1 517
85%
54%
1.06
2.43
EUR
100%
1:500
