Sem Edy Nugroho

Kinan the sleeper trader 2

Sem Edy Nugroho
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
592
Kârla kapanan işlemler:
414 (69.93%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (30.07%)
En iyi işlem:
156.41 USD
En kötü işlem:
-103.72 USD
Brüt kâr:
1 352.59 USD (112 416 pips)
Brüt zarar:
-822.01 USD (77 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (15.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
427.84 USD (22)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
96.77%
Maks. mevduat yükü:
24.99%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
364 (61.49%)
Satış işlemleri:
228 (38.51%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
3.27 USD
Ortalama zarar:
-4.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-455.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-455.98 USD (28)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
455.98 USD (29.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.57% (455.98 USD)
Varlığa göre:
65.18% (986.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 379
EURJPY 203
archived 5
XAUUSD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 178
EURJPY 37
archived 304
XAUUSD 6
EURUSD 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 24K
EURJPY 14K
archived 0
XAUUSD 618
EURUSD 300
AUDUSD 192
GBPUSD 195
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.41 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +15.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -455.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
JustForex-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
Klimex-Live
0.00 × 5
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
XMUK-Real 3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 4
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
264 daha fazla...
enjoy 
İnceleme yok
2025.10.12 04:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 04:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 13:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 06:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 09:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 04:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 05:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 22:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 01:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 04:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Kopyala

