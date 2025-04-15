SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kinan the sleeper trader 2
Sem Edy Nugroho

Kinan the sleeper trader 2

Sem Edy Nugroho
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 46%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
592
Bénéfice trades:
414 (69.93%)
Perte trades:
178 (30.07%)
Meilleure transaction:
156.41 USD
Pire transaction:
-103.72 USD
Bénéfice brut:
1 352.59 USD (112 416 pips)
Perte brute:
-822.01 USD (77 702 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (15.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
427.84 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
96.77%
Charge de dépôt maximale:
24.99%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
364 (61.49%)
Courts trades:
228 (38.51%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
3.27 USD
Perte moyenne:
-4.62 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-455.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-455.98 USD (28)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
455.98 USD (29.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.57% (455.98 USD)
Par fonds propres:
65.18% (986.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 379
EURJPY 203
archived 5
XAUUSD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 178
EURJPY 37
archived 304
XAUUSD 6
EURUSD 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 24K
EURJPY 14K
archived 0
XAUUSD 618
EURUSD 300
AUDUSD 192
GBPUSD 195
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156.41 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +15.58 USD
Perte consécutive maximale: -455.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
JustForex-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
Klimex-Live
0.00 × 5
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
XMUK-Real 3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 4
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
264 plus...
enjoy 
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kinan the sleeper trader 2
30 USD par mois
46%
0
0
USD
3.4K
USD
21
98%
592
69%
97%
1.64
0.90
USD
65%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.