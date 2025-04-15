SegnaliSezioni
Sem Edy Nugroho

Kinan the sleeper trader 2

Sem Edy Nugroho
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 46%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
592
Profit Trade:
414 (69.93%)
Loss Trade:
178 (30.07%)
Best Trade:
156.41 USD
Worst Trade:
-103.72 USD
Profitto lordo:
1 352.59 USD (112 416 pips)
Perdita lorda:
-822.01 USD (77 702 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (15.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
427.84 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
96.77%
Massimo carico di deposito:
24.99%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
364 (61.49%)
Short Trade:
228 (38.51%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-455.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-455.98 USD (28)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
455.98 USD (29.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.57% (455.98 USD)
Per equità:
65.18% (986.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 379
EURJPY 203
archived 5
XAUUSD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 178
EURJPY 37
archived 304
XAUUSD 6
EURUSD 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 24K
EURJPY 14K
archived 0
XAUUSD 618
EURUSD 300
AUDUSD 192
GBPUSD 195
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156.41 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +15.58 USD
Massima perdita consecutiva: -455.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
JustForex-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
Klimex-Live
0.00 × 5
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
XMUK-Real 3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 4
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
264 più
enjoy 
Non ci sono recensioni
2025.10.12 04:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 04:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 13:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 06:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 09:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 04:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 05:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 22:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 01:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 04:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
