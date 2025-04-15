- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
592
Profit Trade:
414 (69.93%)
Loss Trade:
178 (30.07%)
Best Trade:
156.41 USD
Worst Trade:
-103.72 USD
Profitto lordo:
1 352.59 USD (112 416 pips)
Perdita lorda:
-822.01 USD (77 702 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (15.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
427.84 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
96.77%
Massimo carico di deposito:
24.99%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
364 (61.49%)
Short Trade:
228 (38.51%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-455.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-455.98 USD (28)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
455.98 USD (29.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.57% (455.98 USD)
Per equità:
65.18% (986.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|379
|EURJPY
|203
|archived
|5
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|178
|EURJPY
|37
|archived
|304
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|24K
|EURJPY
|14K
|archived
|0
|XAUUSD
|618
|EURUSD
|300
|AUDUSD
|192
|GBPUSD
|195
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +156.41 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +15.58 USD
Massima perdita consecutiva: -455.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
enjoy
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
21
98%
592
69%
97%
1.64
0.90
USD
USD
65%
1:500