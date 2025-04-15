SegnaliSezioni
Thang Chu

Nexus Stock Trader

Thang Chu
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
118 (42.75%)
Loss Trade:
158 (57.25%)
Best Trade:
105.64 USD
Worst Trade:
-50.96 USD
Profitto lordo:
2 010.80 USD (373 611 pips)
Perdita lorda:
-1 830.74 USD (299 283 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (265.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.29 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.66%
Massimo carico di deposito:
125.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
276 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
17.04 USD
Perdita media:
-11.59 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-111.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-147.32 USD (8)
Crescita mensile:
1.39%
Previsione annuale:
16.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.24 USD
Massimale:
241.09 USD (26.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.24% (240.44 USD)
Per equità:
2.47% (42.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AAPL.NAS 28
AVGO.NAS 25
AMZN.NAS 24
MVRS.NAS 24
IBM.NYSE 23
MSTR.NAS 19
INTU.NAS 19
CRM.NYSE 18
COP.NYSE 17
TSLA.NAS 15
MSFT.NAS 14
BRK-B.NYSE 13
GOOG.NAS 10
MRK.NYSE 8
AMD.NAS 7
ADBE.NAS 7
NVDA.NAS 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AAPL.NAS 168
AVGO.NAS 93
AMZN.NAS 19
MVRS.NAS -69
IBM.NYSE 91
MSTR.NAS -113
INTU.NAS 93
CRM.NYSE -22
COP.NYSE 32
TSLA.NAS -1
MSFT.NAS -33
BRK-B.NYSE 116
GOOG.NAS -70
MRK.NYSE -48
AMD.NAS -27
ADBE.NAS -34
NVDA.NAS -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AAPL.NAS 49K
AVGO.NAS 28K
AMZN.NAS 3.6K
MVRS.NAS -2.8K
IBM.NYSE 3.1K
MSTR.NAS -1.8K
INTU.NAS 3.7K
CRM.NYSE 12K
COP.NYSE 12K
TSLA.NAS 583
MSFT.NAS -167
BRK-B.NYSE 1.9K
GOOG.NAS -1.5K
MRK.NYSE -26K
AMD.NAS -14K
ADBE.NAS 8.2K
NVDA.NAS -218
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.64 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +265.29 USD
Massima perdita consecutiva: -111.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Tracking account for Nexus Stock Trader 

https://www.mql5.com/en/market/product/136438

Non ci sono recensioni
2025.06.25 21:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 19:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 19:34
Share of trading days is too low
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.16 18:22
Share of trading days is too low
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.15 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nexus Stock Trader
99USD al mese
11%
0
0
USD
2.4K
USD
24
100%
276
42%
96%
1.09
0.65
USD
12%
1:500
