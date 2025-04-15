SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Nexus Stock Trader
Thang Chu

Nexus Stock Trader

Thang Chu
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
426
Negociações com lucro:
167 (39.20%)
Negociações com perda:
259 (60.80%)
Melhor negociação:
113.32 USD
Pior negociação:
-73.04 USD
Lucro bruto:
3 079.21 USD (728 729 pips)
Perda bruta:
-3 112.16 USD (544 450 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (265.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
265.29 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.67%
Depósito máximo carregado:
125.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
426 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
18.44 USD
Perda média:
-12.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-187.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-187.55 USD (16)
Crescimento mensal:
-1.82%
Previsão anual:
-22.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.12 USD
Máximo:
491.66 USD (53.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.66% (491.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.31% (97.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AAPL.NAS 45
AVGO.NAS 40
MVRS.NAS 39
AMZN.NAS 37
IBM.NYSE 35
CRM.NYSE 29
INTU.NAS 28
TSLA.NAS 26
COP.NYSE 24
MSTR.NAS 23
MSFT.NAS 22
BRK-B.NYSE 21
MRK.NYSE 16
GOOG.NAS 15
ADBE.NAS 9
NVDA.NAS 9
AMD.NAS 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AAPL.NAS 118
AVGO.NAS 26
MVRS.NAS -32
AMZN.NAS -58
IBM.NYSE 140
CRM.NYSE -133
INTU.NAS 63
TSLA.NAS -92
COP.NYSE -48
MSTR.NAS -122
MSFT.NAS -74
BRK-B.NYSE 83
MRK.NYSE 150
GOOG.NAS -55
ADBE.NAS -39
NVDA.NAS 56
AMD.NAS -14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AAPL.NAS 45K
AVGO.NAS 3.3K
MVRS.NAS 588
AMZN.NAS -13K
IBM.NYSE 4.3K
CRM.NYSE -16K
INTU.NAS 3.6K
TSLA.NAS -5.7K
COP.NYSE 5.5K
MSTR.NAS -2.5K
MSFT.NAS -873
BRK-B.NYSE 1.4K
MRK.NYSE 163K
GOOG.NAS -934
ADBE.NAS 6.8K
NVDA.NAS 1.7K
AMD.NAS -11K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +113.32 USD
Pior negociação: -73 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +265.29 USD
Máxima perda consecutiva: -187.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Tracking account for Nexus Stock Trader 

https://www.mql5.com/en/market/product/136438

Sem comentários
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 21:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 19:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 19:34
Share of trading days is too low
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.16 18:22
Share of trading days is too low
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.15 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nexus Stock Trader
50 USD por mês
1%
0
0
USD
2.2K
USD
37
100%
426
39%
97%
0.98
-0.08
USD
19%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.