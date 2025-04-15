- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
423
Прибыльных трейдов:
166 (39.24%)
Убыточных трейдов:
257 (60.76%)
Лучший трейд:
113.32 USD
Худший трейд:
-73.04 USD
Общая прибыль:
3 078.07 USD (728 389 pips)
Общий убыток:
-3 101.54 USD (543 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (265.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
265.29 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.67%
Макс. загрузка депозита:
125.01%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
423 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
18.54 USD
Средний убыток:
-12.07 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-187.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-187.55 USD (16)
Прирост в месяц:
-2.80%
Годовой прогноз:
-33.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.12 USD
Максимальная:
491.66 USD (53.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.66% (491.64 USD)
По эквити:
4.31% (97.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AAPL.NAS
|44
|AVGO.NAS
|40
|MVRS.NAS
|38
|AMZN.NAS
|37
|IBM.NYSE
|35
|CRM.NYSE
|29
|INTU.NAS
|28
|TSLA.NAS
|26
|COP.NYSE
|24
|MSTR.NAS
|23
|BRK-B.NYSE
|21
|MSFT.NAS
|21
|MRK.NYSE
|16
|GOOG.NAS
|15
|ADBE.NAS
|9
|NVDA.NAS
|9
|AMD.NAS
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AAPL.NAS
|116
|AVGO.NAS
|26
|MVRS.NAS
|-27
|AMZN.NAS
|-58
|IBM.NYSE
|140
|CRM.NYSE
|-133
|INTU.NAS
|63
|TSLA.NAS
|-92
|COP.NYSE
|-48
|MSTR.NAS
|-122
|BRK-B.NYSE
|83
|MSFT.NAS
|-69
|MRK.NYSE
|150
|GOOG.NAS
|-55
|ADBE.NAS
|-39
|NVDA.NAS
|56
|AMD.NAS
|-14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AAPL.NAS
|45K
|AVGO.NAS
|3.3K
|MVRS.NAS
|906
|AMZN.NAS
|-13K
|IBM.NYSE
|4.3K
|CRM.NYSE
|-16K
|INTU.NAS
|3.6K
|TSLA.NAS
|-5.7K
|COP.NYSE
|5.5K
|MSTR.NAS
|-2.5K
|BRK-B.NYSE
|1.4K
|MSFT.NAS
|-730
|MRK.NYSE
|163K
|GOOG.NAS
|-934
|ADBE.NAS
|6.8K
|NVDA.NAS
|1.7K
|AMD.NAS
|-11K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +113.32 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +265.29 USD
Макс. убыток в серии: -187.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Tracking account for Nexus Stock Trader
