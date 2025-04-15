СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nexus Stock Trader
Thang Chu

Nexus Stock Trader

Thang Chu
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
423
Прибыльных трейдов:
166 (39.24%)
Убыточных трейдов:
257 (60.76%)
Лучший трейд:
113.32 USD
Худший трейд:
-73.04 USD
Общая прибыль:
3 078.07 USD (728 389 pips)
Общий убыток:
-3 101.54 USD (543 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (265.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
265.29 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.67%
Макс. загрузка депозита:
125.01%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
423 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
18.54 USD
Средний убыток:
-12.07 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-187.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-187.55 USD (16)
Прирост в месяц:
-2.80%
Годовой прогноз:
-33.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.12 USD
Максимальная:
491.66 USD (53.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.66% (491.64 USD)
По эквити:
4.31% (97.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AAPL.NAS 44
AVGO.NAS 40
MVRS.NAS 38
AMZN.NAS 37
IBM.NYSE 35
CRM.NYSE 29
INTU.NAS 28
TSLA.NAS 26
COP.NYSE 24
MSTR.NAS 23
BRK-B.NYSE 21
MSFT.NAS 21
MRK.NYSE 16
GOOG.NAS 15
ADBE.NAS 9
NVDA.NAS 9
AMD.NAS 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AAPL.NAS 116
AVGO.NAS 26
MVRS.NAS -27
AMZN.NAS -58
IBM.NYSE 140
CRM.NYSE -133
INTU.NAS 63
TSLA.NAS -92
COP.NYSE -48
MSTR.NAS -122
BRK-B.NYSE 83
MSFT.NAS -69
MRK.NYSE 150
GOOG.NAS -55
ADBE.NAS -39
NVDA.NAS 56
AMD.NAS -14
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AAPL.NAS 45K
AVGO.NAS 3.3K
MVRS.NAS 906
AMZN.NAS -13K
IBM.NYSE 4.3K
CRM.NYSE -16K
INTU.NAS 3.6K
TSLA.NAS -5.7K
COP.NYSE 5.5K
MSTR.NAS -2.5K
BRK-B.NYSE 1.4K
MSFT.NAS -730
MRK.NYSE 163K
GOOG.NAS -934
ADBE.NAS 6.8K
NVDA.NAS 1.7K
AMD.NAS -11K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.32 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +265.29 USD
Макс. убыток в серии: -187.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Tracking account for Nexus Stock Trader 

https://www.mql5.com/en/market/product/136438

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nexus Stock Trader
50 USD в месяц
1%
0
0
USD
2.2K
USD
36
100%
423
39%
97%
0.99
-0.06
USD
19%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.