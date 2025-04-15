SeñalesSecciones
Thang Chu

Nexus Stock Trader

Thang Chu
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
426
Transacciones Rentables:
167 (39.20%)
Transacciones Irrentables:
259 (60.80%)
Mejor transacción:
113.32 USD
Peor transacción:
-73.04 USD
Beneficio Bruto:
3 079.21 USD (728 729 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 112.16 USD (544 450 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (265.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
265.29 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
96.67%
Carga máxima del depósito:
125.01%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
426 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
18.44 USD
Pérdidas medias:
-12.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-187.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-187.55 USD (16)
Crecimiento al mes:
-1.82%
Pronóstico anual:
-22.12%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
65.12 USD
Máxima:
491.66 USD (53.06%)
Reducción relativa:
De balance:
18.66% (491.64 USD)
De fondos:
4.31% (97.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AAPL.NAS 45
AVGO.NAS 40
MVRS.NAS 39
AMZN.NAS 37
IBM.NYSE 35
CRM.NYSE 29
INTU.NAS 28
TSLA.NAS 26
COP.NYSE 24
MSTR.NAS 23
MSFT.NAS 22
BRK-B.NYSE 21
MRK.NYSE 16
GOOG.NAS 15
ADBE.NAS 9
NVDA.NAS 9
AMD.NAS 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AAPL.NAS 118
AVGO.NAS 26
MVRS.NAS -32
AMZN.NAS -58
IBM.NYSE 140
CRM.NYSE -133
INTU.NAS 63
TSLA.NAS -92
COP.NYSE -48
MSTR.NAS -122
MSFT.NAS -74
BRK-B.NYSE 83
MRK.NYSE 150
GOOG.NAS -55
ADBE.NAS -39
NVDA.NAS 56
AMD.NAS -14
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AAPL.NAS 45K
AVGO.NAS 3.3K
MVRS.NAS 588
AMZN.NAS -13K
IBM.NYSE 4.3K
CRM.NYSE -16K
INTU.NAS 3.6K
TSLA.NAS -5.7K
COP.NYSE 5.5K
MSTR.NAS -2.5K
MSFT.NAS -873
BRK-B.NYSE 1.4K
MRK.NYSE 163K
GOOG.NAS -934
ADBE.NAS 6.8K
NVDA.NAS 1.7K
AMD.NAS -11K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +113.32 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +265.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -187.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tracking account for Nexus Stock Trader 

https://www.mql5.com/en/market/product/136438

2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 21:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 19:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 19:34
Share of trading days is too low
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.16 18:22
Share of trading days is too low
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.15 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
