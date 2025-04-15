SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Nexus Stock Trader
Thang Chu

Nexus Stock Trader

Thang Chu
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
276
Bénéfice trades:
118 (42.75%)
Perte trades:
158 (57.25%)
Meilleure transaction:
105.64 USD
Pire transaction:
-50.96 USD
Bénéfice brut:
2 010.80 USD (373 611 pips)
Perte brute:
-1 830.74 USD (299 283 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (265.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265.29 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
95.66%
Charge de dépôt maximale:
125.01%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
276 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
17.04 USD
Perte moyenne:
-11.59 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-111.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-147.32 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.39%
Prévision annuelle:
16.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41.24 USD
Maximal:
241.09 USD (26.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.24% (240.44 USD)
Par fonds propres:
2.47% (42.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AAPL.NAS 28
AVGO.NAS 25
AMZN.NAS 24
MVRS.NAS 24
IBM.NYSE 23
MSTR.NAS 19
INTU.NAS 19
CRM.NYSE 18
COP.NYSE 17
TSLA.NAS 15
MSFT.NAS 14
BRK-B.NYSE 13
GOOG.NAS 10
MRK.NYSE 8
AMD.NAS 7
ADBE.NAS 7
NVDA.NAS 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AAPL.NAS 168
AVGO.NAS 93
AMZN.NAS 19
MVRS.NAS -69
IBM.NYSE 91
MSTR.NAS -113
INTU.NAS 93
CRM.NYSE -22
COP.NYSE 32
TSLA.NAS -1
MSFT.NAS -33
BRK-B.NYSE 116
GOOG.NAS -70
MRK.NYSE -48
AMD.NAS -27
ADBE.NAS -34
NVDA.NAS -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AAPL.NAS 49K
AVGO.NAS 28K
AMZN.NAS 3.6K
MVRS.NAS -2.8K
IBM.NYSE 3.1K
MSTR.NAS -1.8K
INTU.NAS 3.7K
CRM.NYSE 12K
COP.NYSE 12K
TSLA.NAS 583
MSFT.NAS -167
BRK-B.NYSE 1.9K
GOOG.NAS -1.5K
MRK.NYSE -26K
AMD.NAS -14K
ADBE.NAS 8.2K
NVDA.NAS -218
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.64 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +265.29 USD
Perte consécutive maximale: -111.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Tracking account for Nexus Stock Trader 

https://www.mql5.com/en/market/product/136438

Aucun avis
2025.06.25 21:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 19:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 19:34
Share of trading days is too low
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.16 18:22
Share of trading days is too low
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.15 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Nexus Stock Trader
99 USD par mois
11%
0
0
USD
2.4K
USD
24
100%
276
42%
96%
1.09
0.65
USD
12%
1:500
