交易:
423
盈利交易:
166 (39.24%)
亏损交易:
257 (60.76%)
最好交易:
113.32 USD
最差交易:
-73.04 USD
毛利:
3 078.07 USD (728 389 pips)
毛利亏损:
-3 101.54 USD (543 989 pips)
最大连续赢利:
7 (265.29 USD)
最大连续盈利:
265.29 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
96.67%
最大入金加载:
125.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.05
长期交易:
423 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
18.54 USD
平均损失:
-12.07 USD
最大连续失误:
16 (-187.55 USD)
最大连续亏损:
-187.55 USD (16)
每月增长:
-1.38%
年度预测:
-16.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
65.12 USD
最大值:
491.66 USD (53.06%)
相对跌幅:
结余:
18.66% (491.64 USD)
净值:
4.31% (97.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AAPL.NAS
|44
|AVGO.NAS
|40
|MVRS.NAS
|38
|AMZN.NAS
|37
|IBM.NYSE
|35
|CRM.NYSE
|29
|INTU.NAS
|28
|TSLA.NAS
|26
|COP.NYSE
|24
|MSTR.NAS
|23
|BRK-B.NYSE
|21
|MSFT.NAS
|21
|MRK.NYSE
|16
|GOOG.NAS
|15
|ADBE.NAS
|9
|NVDA.NAS
|9
|AMD.NAS
|8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AAPL.NAS
|116
|AVGO.NAS
|26
|MVRS.NAS
|-27
|AMZN.NAS
|-58
|IBM.NYSE
|140
|CRM.NYSE
|-133
|INTU.NAS
|63
|TSLA.NAS
|-92
|COP.NYSE
|-48
|MSTR.NAS
|-122
|BRK-B.NYSE
|83
|MSFT.NAS
|-69
|MRK.NYSE
|150
|GOOG.NAS
|-55
|ADBE.NAS
|-39
|NVDA.NAS
|56
|AMD.NAS
|-14
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AAPL.NAS
|45K
|AVGO.NAS
|3.3K
|MVRS.NAS
|906
|AMZN.NAS
|-13K
|IBM.NYSE
|4.3K
|CRM.NYSE
|-16K
|INTU.NAS
|3.6K
|TSLA.NAS
|-5.7K
|COP.NYSE
|5.5K
|MSTR.NAS
|-2.5K
|BRK-B.NYSE
|1.4K
|MSFT.NAS
|-730
|MRK.NYSE
|163K
|GOOG.NAS
|-934
|ADBE.NAS
|6.8K
|NVDA.NAS
|1.7K
|AMD.NAS
|-11K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +113.32 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +265.29 USD
最大连续亏损: -187.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Tracking account for Nexus Stock Trader
没有评论
