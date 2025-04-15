- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
426
利益トレード:
167 (39.20%)
損失トレード:
259 (60.80%)
ベストトレード:
113.32 USD
最悪のトレード:
-73.04 USD
総利益:
3 079.21 USD (728 729 pips)
総損失:
-3 112.16 USD (544 450 pips)
最大連続の勝ち:
7 (265.29 USD)
最大連続利益:
265.29 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.67%
最大入金額:
125.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
426 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
18.44 USD
平均損失:
-12.02 USD
最大連続の負け:
16 (-187.55 USD)
最大連続損失:
-187.55 USD (16)
月間成長:
-1.52%
年間予想:
-22.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.12 USD
最大の:
491.66 USD (53.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.66% (491.64 USD)
エクイティによる:
4.31% (97.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AAPL.NAS
|45
|AVGO.NAS
|40
|MVRS.NAS
|39
|AMZN.NAS
|37
|IBM.NYSE
|35
|CRM.NYSE
|29
|INTU.NAS
|28
|TSLA.NAS
|26
|COP.NYSE
|24
|MSTR.NAS
|23
|MSFT.NAS
|22
|BRK-B.NYSE
|21
|MRK.NYSE
|16
|GOOG.NAS
|15
|ADBE.NAS
|9
|NVDA.NAS
|9
|AMD.NAS
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AAPL.NAS
|118
|AVGO.NAS
|26
|MVRS.NAS
|-32
|AMZN.NAS
|-58
|IBM.NYSE
|140
|CRM.NYSE
|-133
|INTU.NAS
|63
|TSLA.NAS
|-92
|COP.NYSE
|-48
|MSTR.NAS
|-122
|MSFT.NAS
|-74
|BRK-B.NYSE
|83
|MRK.NYSE
|150
|GOOG.NAS
|-55
|ADBE.NAS
|-39
|NVDA.NAS
|56
|AMD.NAS
|-14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AAPL.NAS
|45K
|AVGO.NAS
|3.3K
|MVRS.NAS
|588
|AMZN.NAS
|-13K
|IBM.NYSE
|4.3K
|CRM.NYSE
|-16K
|INTU.NAS
|3.6K
|TSLA.NAS
|-5.7K
|COP.NYSE
|5.5K
|MSTR.NAS
|-2.5K
|MSFT.NAS
|-873
|BRK-B.NYSE
|1.4K
|MRK.NYSE
|163K
|GOOG.NAS
|-934
|ADBE.NAS
|6.8K
|NVDA.NAS
|1.7K
|AMD.NAS
|-11K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +113.32 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +265.29 USD
最大連続損失: -187.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Tracking account for Nexus Stock Trader
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
1%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
37
100%
426
39%
97%
0.98
-0.08
USD
USD
19%
1:500