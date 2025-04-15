シグナルセクション
Thang Chu

Nexus Stock Trader

Thang Chu
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
426
利益トレード:
167 (39.20%)
損失トレード:
259 (60.80%)
ベストトレード:
113.32 USD
最悪のトレード:
-73.04 USD
総利益:
3 079.21 USD (728 729 pips)
総損失:
-3 112.16 USD (544 450 pips)
最大連続の勝ち:
7 (265.29 USD)
最大連続利益:
265.29 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.67%
最大入金額:
125.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
426 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
18.44 USD
平均損失:
-12.02 USD
最大連続の負け:
16 (-187.55 USD)
最大連続損失:
-187.55 USD (16)
月間成長:
-1.52%
年間予想:
-22.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.12 USD
最大の:
491.66 USD (53.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.66% (491.64 USD)
エクイティによる:
4.31% (97.66 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AAPL.NAS 45
AVGO.NAS 40
MVRS.NAS 39
AMZN.NAS 37
IBM.NYSE 35
CRM.NYSE 29
INTU.NAS 28
TSLA.NAS 26
COP.NYSE 24
MSTR.NAS 23
MSFT.NAS 22
BRK-B.NYSE 21
MRK.NYSE 16
GOOG.NAS 15
ADBE.NAS 9
NVDA.NAS 9
AMD.NAS 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AAPL.NAS 118
AVGO.NAS 26
MVRS.NAS -32
AMZN.NAS -58
IBM.NYSE 140
CRM.NYSE -133
INTU.NAS 63
TSLA.NAS -92
COP.NYSE -48
MSTR.NAS -122
MSFT.NAS -74
BRK-B.NYSE 83
MRK.NYSE 150
GOOG.NAS -55
ADBE.NAS -39
NVDA.NAS 56
AMD.NAS -14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AAPL.NAS 45K
AVGO.NAS 3.3K
MVRS.NAS 588
AMZN.NAS -13K
IBM.NYSE 4.3K
CRM.NYSE -16K
INTU.NAS 3.6K
TSLA.NAS -5.7K
COP.NYSE 5.5K
MSTR.NAS -2.5K
MSFT.NAS -873
BRK-B.NYSE 1.4K
MRK.NYSE 163K
GOOG.NAS -934
ADBE.NAS 6.8K
NVDA.NAS 1.7K
AMD.NAS -11K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +113.32 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +265.29 USD
最大連続損失: -187.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Tracking account for Nexus Stock Trader 

https://www.mql5.com/en/market/product/136438

レビューなし
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 21:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 19:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 19:34
Share of trading days is too low
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.16 18:22
Share of trading days is too low
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.15 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
