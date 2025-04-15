SignaleKategorien
Nexus Stock Trader
Thang Chu

Nexus Stock Trader

Thang Chu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
426
Gewinntrades:
167 (39.20%)
Verlusttrades:
259 (60.80%)
Bester Trade:
113.32 USD
Schlechtester Trade:
-73.04 USD
Bruttoprofit:
3 079.21 USD (728 729 pips)
Bruttoverlust:
-3 112.16 USD (544 450 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (265.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
265.29 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
96.67%
Max deposit load:
125.01%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
426 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-187.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-187.55 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-1.52%
Jahresprognose:
-22.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
65.12 USD
Maximaler:
491.66 USD (53.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.66% (491.64 USD)
Kapital:
4.31% (97.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AAPL.NAS 45
AVGO.NAS 40
MVRS.NAS 39
AMZN.NAS 37
IBM.NYSE 35
CRM.NYSE 29
INTU.NAS 28
TSLA.NAS 26
COP.NYSE 24
MSTR.NAS 23
MSFT.NAS 22
BRK-B.NYSE 21
MRK.NYSE 16
GOOG.NAS 15
ADBE.NAS 9
NVDA.NAS 9
AMD.NAS 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AAPL.NAS 118
AVGO.NAS 26
MVRS.NAS -32
AMZN.NAS -58
IBM.NYSE 140
CRM.NYSE -133
INTU.NAS 63
TSLA.NAS -92
COP.NYSE -48
MSTR.NAS -122
MSFT.NAS -74
BRK-B.NYSE 83
MRK.NYSE 150
GOOG.NAS -55
ADBE.NAS -39
NVDA.NAS 56
AMD.NAS -14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AAPL.NAS 45K
AVGO.NAS 3.3K
MVRS.NAS 588
AMZN.NAS -13K
IBM.NYSE 4.3K
CRM.NYSE -16K
INTU.NAS 3.6K
TSLA.NAS -5.7K
COP.NYSE 5.5K
MSTR.NAS -2.5K
MSFT.NAS -873
BRK-B.NYSE 1.4K
MRK.NYSE 163K
GOOG.NAS -934
ADBE.NAS 6.8K
NVDA.NAS 1.7K
AMD.NAS -11K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +113.32 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +265.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -187.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Tracking account for Nexus Stock Trader 

https://www.mql5.com/en/market/product/136438

Keine Bewertungen
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 21:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 19:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 19:34
Share of trading days is too low
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.16 18:22
Share of trading days is too low
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.15 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Nexus Stock Trader
50 USD pro Monat
1%
0
0
USD
2.2K
USD
37
100%
426
39%
97%
0.98
-0.08
USD
19%
1:500
Kopieren

