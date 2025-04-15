SinyallerBölümler
Nikita Chernyshov

TrendDrop

Nikita Chernyshov
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
49 (36.29%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (63.70%)
En iyi işlem:
1 495.00 RUB
En kötü işlem:
-951.99 RUB
Brüt kâr:
9 309.11 RUB (4 309 pips)
Brüt zarar:
-14 040.08 RUB (6 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (4 161.00 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
4 161.00 RUB (11)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
93.43%
Maks. mevduat yükü:
7.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
59 (43.70%)
Satış işlemleri:
76 (56.30%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-35.04 RUB
Ortalama kâr:
189.98 RUB
Ortalama zarar:
-163.26 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-3 085.61 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-7 395.99 RUB (18)
Aylık büyüme:
7.36%
Yıllık tahmin:
89.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 001.00 RUB
Maksimum:
11 175.00 RUB (33.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.81% (11 175.00 RUB)
Varlığa göre:
6.72% (2 383.31 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CRM5 69
CRU5 51
CRZ5 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CRM5 -179
CRU5 106
CRZ5 -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CRM5 -4.7K
CRU5 2.7K
CRZ5 -188
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 495.00 RUB
En kötü işlem: -952 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +4 161.00 RUB
Maksimum ardışık zarar: -3 085.61 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 03:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 03:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 13:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 10:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 18:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 10:38
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 11:24
Share of trading days is too low
2025.04.15 11:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 11:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 05:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 05:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
