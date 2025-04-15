SeñalesSecciones
Nikita Chernyshov

Test

Nikita Chernyshov
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2500 USD al mes
incremento desde 2025 8%
FINAM-AO
1:1
  • Incremento
  • Valor del portafolio
  • Equidad
  • Portafolio
  • Reducción
Total de Trades:
266
Transacciones Rentables:
116 (43.60%)
Transacciones Irrentables:
150 (56.39%)
Mejor transacción:
1 495.00 RUB
Peor transacción:
-951.99 RUB
Beneficio Bruto:
24 672.05 RUB (11 039 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 502.99 RUB (10 107 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (1 259.02 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
4 161.00 RUB (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
95.43%
Carga máxima del depósito:
79.58%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
117 (43.98%)
Transacciones Cortas:
149 (56.02%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
8.15 RUB
Beneficio medio:
212.69 RUB
Pérdidas medias:
-150.02 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-3 085.61 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 395.99 RUB (18)
Crecimiento al mes:
-1.31%
Pronóstico anual:
-15.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11 001.00 RUB
Máxima:
11 175.00 RUB (33.52%)
Reducción relativa:
De balance:
33.81% (11 175.00 RUB)
De fondos:
6.72% (2 383.31 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CRZ5 133
CRM5 69
CRU5 51
CRH6 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CRZ5 124
CRM5 -179
CRU5 106
CRH6 -15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CRZ5 3.3K
CRM5 -4.7K
CRU5 2.7K
CRH6 -381
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 495.00 RUB
Peor transacción: -952 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +1 259.02 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -3 085.61 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 03:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
