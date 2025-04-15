SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TrendDrop
Nikita Chernyshov

TrendDrop

Nikita Chernyshov
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2500 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
FINAM-AO
1:1
  • Crescita
  • Valore del Portafoglio
  • Equità
  • Portfolio
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
49 (36.29%)
Loss Trade:
86 (63.70%)
Best Trade:
1 495.00 RUB
Worst Trade:
-951.99 RUB
Profitto lordo:
9 309.11 RUB (4 309 pips)
Perdita lorda:
-14 040.08 RUB (6 453 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (4 161.00 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
4 161.00 RUB (11)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
93.43%
Massimo carico di deposito:
7.85%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
59 (43.70%)
Short Trade:
76 (56.30%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-35.04 RUB
Profitto medio:
189.98 RUB
Perdita media:
-163.26 RUB
Massime perdite consecutive:
24 (-3 085.61 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-7 395.99 RUB (18)
Crescita mensile:
7.36%
Previsione annuale:
89.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 001.00 RUB
Massimale:
11 175.00 RUB (33.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.81% (11 175.00 RUB)
Per equità:
6.72% (2 383.31 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CRM5 69
CRU5 51
CRZ5 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CRM5 -179
CRU5 106
CRZ5 -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CRM5 -4.7K
CRU5 2.7K
CRZ5 -188
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 495.00 RUB
Worst Trade: -952 RUB
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +4 161.00 RUB
Massima perdita consecutiva: -3 085.61 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 03:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 03:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 13:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 10:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 18:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 10:38
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 11:24
Share of trading days is too low
2025.04.15 11:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 11:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 05:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 05:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
