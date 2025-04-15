SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Test
Nikita Chernyshov

Test

Nikita Chernyshov
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2500 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
FINAM-AO
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
266
Negociações com lucro:
116 (43.60%)
Negociações com perda:
150 (56.39%)
Melhor negociação:
1 495.00 RUB
Pior negociação:
-951.99 RUB
Lucro bruto:
24 672.05 RUB (11 039 pips)
Perda bruta:
-22 502.99 RUB (10 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1 259.02 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
4 161.00 RUB (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
95.43%
Depósito máximo carregado:
79.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
117 (43.98%)
Negociações curtas:
149 (56.02%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
8.15 RUB
Lucro médio:
212.69 RUB
Perda média:
-150.02 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-3 085.61 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-7 395.99 RUB (18)
Crescimento mensal:
-1.31%
Previsão anual:
-15.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11 001.00 RUB
Máximo:
11 175.00 RUB (33.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.81% (11 175.00 RUB)
Pelo Capital Líquido:
6.72% (2 383.31 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CRZ5 133
CRM5 69
CRU5 51
CRH6 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CRZ5 124
CRM5 -179
CRU5 106
CRH6 -15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CRZ5 3.3K
CRM5 -4.7K
CRU5 2.7K
CRH6 -381
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 495.00 RUB
Pior negociação: -952 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +1 259.02 RUB
Máxima perda consecutiva: -3 085.61 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 03:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Test
2500 USD por mês
8%
0
0
USD
33K
RUB
37
0%
266
43%
95%
1.09
8.15
RUB
34%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.