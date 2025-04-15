- Crescimento
Negociações:
266
Negociações com lucro:
116 (43.60%)
Negociações com perda:
150 (56.39%)
Melhor negociação:
1 495.00 RUB
Pior negociação:
-951.99 RUB
Lucro bruto:
24 672.05 RUB (11 039 pips)
Perda bruta:
-22 502.99 RUB (10 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1 259.02 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
4 161.00 RUB (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
95.43%
Depósito máximo carregado:
79.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
117 (43.98%)
Negociações curtas:
149 (56.02%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
8.15 RUB
Lucro médio:
212.69 RUB
Perda média:
-150.02 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-3 085.61 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-7 395.99 RUB (18)
Crescimento mensal:
-1.31%
Previsão anual:
-15.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11 001.00 RUB
Máximo:
11 175.00 RUB (33.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.81% (11 175.00 RUB)
Pelo Capital Líquido:
6.72% (2 383.31 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CRZ5
|133
|CRM5
|69
|CRU5
|51
|CRH6
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CRZ5
|124
|CRM5
|-179
|CRU5
|106
|CRH6
|-15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CRZ5
|3.3K
|CRM5
|-4.7K
|CRU5
|2.7K
|CRH6
|-381
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
