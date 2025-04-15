SignauxSections
Nikita Chernyshov

TrendDrop

Nikita Chernyshov
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2500 USD par mois
croissance depuis 2025 -12%
FINAM-AO
1:1
  • Croissance
  • Valeur du portefeuille
  • Fonds propres
  • Portefeuille
  • Prélèvement
Trades:
132
Bénéfice trades:
49 (37.12%)
Perte trades:
83 (62.88%)
Meilleure transaction:
1 495.00 RUB
Pire transaction:
-951.99 RUB
Bénéfice brut:
9 309.11 RUB (4 309 pips)
Perte brute:
-13 578.08 RUB (6 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (4 161.00 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
4 161.00 RUB (11)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
93.43%
Charge de dépôt maximale:
7.85%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
56 (42.42%)
Courts trades:
76 (57.58%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-32.34 RUB
Bénéfice moyen:
189.98 RUB
Perte moyenne:
-163.59 RUB
Pertes consécutives maximales:
24 (-3 085.61 RUB)
Perte consécutive maximale:
-7 395.99 RUB (18)
Croissance mensuelle:
9.20%
Prévision annuelle:
111.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 001.00 RUB
Maximal:
11 175.00 RUB (33.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.81% (11 175.00 RUB)
Par fonds propres:
6.72% (2 383.31 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CRM5 69
CRU5 51
CRZ5 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CRM5 -179
CRU5 106
CRZ5 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CRM5 -4.7K
CRU5 2.7K
CRZ5 95
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 495.00 RUB
Pire transaction: -952 RUB
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +4 161.00 RUB
Perte consécutive maximale: -3 085.61 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 03:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 03:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 13:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 10:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 18:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 10:38
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 11:24
Share of trading days is too low
2025.04.15 11:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 11:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 05:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 05:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
