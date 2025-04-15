- Прирост
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
114 (44.18%)
Убыточных трейдов:
144 (55.81%)
Лучший трейд:
1 495.00 RUB
Худший трейд:
-951.99 RUB
Общая прибыль:
24 651.39 RUB (11 029 pips)
Общий убыток:
-20 827.32 RUB (9 414 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 259.02 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 161.00 RUB (11)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
95.43%
Макс. загрузка депозита:
79.58%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
114 (44.19%)
Коротких трейдов:
144 (55.81%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
14.82 RUB
Средняя прибыль:
216.24 RUB
Средний убыток:
-144.63 RUB
Макс. серия проигрышей:
24 (-3 085.61 RUB)
Макс. убыток в серии:
-7 395.99 RUB (18)
Прирост в месяц:
0.13%
Годовой прогноз:
1.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 001.00 RUB
Максимальная:
11 175.00 RUB (33.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.81% (11 175.00 RUB)
По эквити:
6.72% (2 383.31 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CRZ5
|133
|CRM5
|69
|CRU5
|51
|CRH6
|5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CRZ5
|124
|CRM5
|-179
|CRU5
|106
|CRH6
|12
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CRZ5
|3.3K
|CRM5
|-4.7K
|CRU5
|2.7K
|CRH6
|302
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
