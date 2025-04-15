СигналыРазделы
Nikita Chernyshov

Test

Nikita Chernyshov
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 2500 USD в месяц
прирост с 2025 14%
FINAM-AO
1:1
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
114 (44.18%)
Убыточных трейдов:
144 (55.81%)
Лучший трейд:
1 495.00 RUB
Худший трейд:
-951.99 RUB
Общая прибыль:
24 651.39 RUB (11 029 pips)
Общий убыток:
-20 827.32 RUB (9 414 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 259.02 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 161.00 RUB (11)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
95.43%
Макс. загрузка депозита:
79.58%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
114 (44.19%)
Коротких трейдов:
144 (55.81%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
14.82 RUB
Средняя прибыль:
216.24 RUB
Средний убыток:
-144.63 RUB
Макс. серия проигрышей:
24 (-3 085.61 RUB)
Макс. убыток в серии:
-7 395.99 RUB (18)
Прирост в месяц:
0.13%
Годовой прогноз:
1.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 001.00 RUB
Максимальная:
11 175.00 RUB (33.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.81% (11 175.00 RUB)
По эквити:
6.72% (2 383.31 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CRZ5 133
CRM5 69
CRU5 51
CRH6 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CRZ5 124
CRM5 -179
CRU5 106
CRH6 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CRZ5 3.3K
CRM5 -4.7K
CRU5 2.7K
CRH6 302
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 495.00 RUB
Худший трейд: -952 RUB
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +1 259.02 RUB
Макс. убыток в серии: -3 085.61 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 03:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
