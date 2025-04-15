SignaleKategorien
Nikita Chernyshov

Test

Nikita Chernyshov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 2500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
FINAM-AO
1:1
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
267
Gewinntrades:
116 (43.44%)
Verlusttrades:
151 (56.55%)
Bester Trade:
1 495.00 RUB
Schlechtester Trade:
-951.99 RUB
Bruttoprofit:
24 672.05 RUB (11 039 pips)
Bruttoverlust:
-22 560.42 RUB (10 126 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (1 259.02 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 161.00 RUB (11)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
95.43%
Max deposit load:
79.58%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
118 (44.19%)
Short-Positionen:
149 (55.81%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
7.91 RUB
Durchschnittlicher Profit:
212.69 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-149.41 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-3 085.61 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 395.99 RUB (18)
Wachstum pro Monat :
-2.89%
Jahresprognose:
-35.02%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11 001.00 RUB
Maximaler:
11 175.00 RUB (33.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.81% (11 175.00 RUB)
Kapital:
6.72% (2 383.31 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CRZ5 133
CRM5 69
CRU5 51
CRH6 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CRZ5 124
CRM5 -179
CRU5 106
CRH6 -16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CRZ5 3.3K
CRM5 -4.7K
CRU5 2.7K
CRH6 -400
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 495.00 RUB
Schlechtester Trade: -952 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 259.02 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 085.61 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 03:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Test
2500 USD pro Monat
8%
0
0
USD
33K
RUB
37
0%
267
43%
95%
1.09
7.91
RUB
34%
1:1
