Nikita Chernyshov

Test

Nikita Chernyshov
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 2500 USD per 
增长自 2025 9%
FINAM-AO
1:1
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
261
盈利交易:
114 (43.67%)
亏损交易:
147 (56.32%)
最好交易:
1 495.00 RUB
最差交易:
-951.99 RUB
毛利:
24 651.39 RUB (11 029 pips)
毛利亏损:
-22 200.32 RUB (9 999 pips)
最大连续赢利:
14 (1 259.02 RUB)
最大连续盈利:
4 161.00 RUB (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
95.43%
最大入金加载:
79.58%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.22
长期交易:
117 (44.83%)
短期交易:
144 (55.17%)
利润因子:
1.11
预期回报:
9.39 RUB
平均利润:
216.24 RUB
平均损失:
-151.02 RUB
最大连续失误:
24 (-3 085.61 RUB)
最大连续亏损:
-7 395.99 RUB (18)
每月增长:
-3.96%
年度预测:
-48.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 001.00 RUB
最大值:
11 175.00 RUB (33.52%)
相对跌幅:
结余:
33.81% (11 175.00 RUB)
净值:
6.72% (2 383.31 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CRZ5 133
CRM5 69
CRU5 51
CRH6 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CRZ5 124
CRM5 -179
CRU5 106
CRH6 -11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CRZ5 3.3K
CRM5 -4.7K
CRU5 2.7K
CRH6 -283
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 495.00 RUB
最差交易: -952 RUB
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +1 259.02 RUB
最大连续亏损: -3 085.61 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 03:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Test
每月2500 USD
9%
0
0
USD
33K
RUB
37
0%
261
43%
95%
1.11
9.39
RUB
34%
1:1
