交易:
261
盈利交易:
114 (43.67%)
亏损交易:
147 (56.32%)
最好交易:
1 495.00 RUB
最差交易:
-951.99 RUB
毛利:
24 651.39 RUB (11 029 pips)
毛利亏损:
-22 200.32 RUB (9 999 pips)
最大连续赢利:
14 (1 259.02 RUB)
最大连续盈利:
4 161.00 RUB (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
95.43%
最大入金加载:
79.58%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.22
长期交易:
117 (44.83%)
短期交易:
144 (55.17%)
利润因子:
1.11
预期回报:
9.39 RUB
平均利润:
216.24 RUB
平均损失:
-151.02 RUB
最大连续失误:
24 (-3 085.61 RUB)
最大连续亏损:
-7 395.99 RUB (18)
每月增长:
-3.96%
年度预测:
-48.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 001.00 RUB
最大值:
11 175.00 RUB (33.52%)
相对跌幅:
结余:
33.81% (11 175.00 RUB)
净值:
6.72% (2 383.31 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CRZ5
|133
|CRM5
|69
|CRU5
|51
|CRH6
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CRZ5
|124
|CRM5
|-179
|CRU5
|106
|CRH6
|-11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CRZ5
|3.3K
|CRM5
|-4.7K
|CRU5
|2.7K
|CRH6
|-283
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 495.00 RUB
最差交易: -952 RUB
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +1 259.02 RUB
最大连续亏损: -3 085.61 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2500 USD
9%
0
0
USD
USD
33K
RUB
RUB
37
0%
261
43%
95%
1.11
9.39
RUB
RUB
34%
1:1