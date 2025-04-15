- 成長
トレード:
266
利益トレード:
116 (43.60%)
損失トレード:
150 (56.39%)
ベストトレード:
1 495.00 RUB
最悪のトレード:
-951.99 RUB
総利益:
24 672.05 RUB (11 039 pips)
総損失:
-22 502.99 RUB (10 107 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1 259.02 RUB)
最大連続利益:
4 161.00 RUB (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
95.43%
最大入金額:
79.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
117 (43.98%)
短いトレード:
149 (56.02%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
8.15 RUB
平均利益:
212.69 RUB
平均損失:
-150.02 RUB
最大連続の負け:
24 (-3 085.61 RUB)
最大連続損失:
-7 395.99 RUB (18)
月間成長:
-1.31%
年間予想:
-15.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11 001.00 RUB
最大の:
11 175.00 RUB (33.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.81% (11 175.00 RUB)
エクイティによる:
6.72% (2 383.31 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CRZ5
|133
|CRM5
|69
|CRU5
|51
|CRH6
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CRZ5
|124
|CRM5
|-179
|CRU5
|106
|CRH6
|-15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CRZ5
|3.3K
|CRM5
|-4.7K
|CRU5
|2.7K
|CRH6
|-381
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 495.00 RUB
最悪のトレード: -952 RUB
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +1 259.02 RUB
最大連続損失: -3 085.61 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
