Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer01

Mohammad Zahirul Islam
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
62 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 162%
XMGlobal-Real 36
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 618
Gewinntrades:
1 120 (69.22%)
Verlusttrades:
498 (30.78%)
Bester Trade:
18.76 USD
Schlechtester Trade:
-35.19 USD
Bruttoprofit:
3 850.37 USD (3 453 921 pips)
Bruttoverlust:
-2 768.62 USD (2 676 227 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (99.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
99.32 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.53%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
9.53
Long-Positionen:
1 114 (68.85%)
Short-Positionen:
504 (31.15%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-11.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.35 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.56%
Jahresprognose:
115.96%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.80 USD
Maximaler:
113.55 USD (9.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.78% (113.55 USD)
Kapital:
46.44% (487.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDmicro 1618
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDmicro 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDmicro 778K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.76 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 36" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
