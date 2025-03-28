SinyallerBölümler
RUSLAN KUZNETSOV

Ilya

RUSLAN KUZNETSOV
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
1 / 2.6K USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 342%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
238 (99.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.42%)
En iyi işlem:
32.44 USD
En kötü işlem:
-0.41 USD
Brüt kâr:
596.63 USD (133 865 pips)
Brüt zarar:
-0.41 USD
Maksimum ardışık kazanç:
231 (569.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
569.25 USD (231)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
95.38%
Maks. mevduat yükü:
109.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1454.20
Alış işlemleri:
87 (36.40%)
Satış işlemleri:
152 (63.60%)
Kâr faktörü:
1455.20
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-0.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.41 USD (1)
Aylık büyüme:
41.03%
Yıllık tahmin:
497.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.41 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (0.41 USD)
Varlığa göre:
91.77% (149.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDi 145
USDMXNi 40
EURGBPi 10
USDSGDi 10
USDJPYi 8
CHFJPYi 6
USDCADi 5
AUDJPYi 4
AUDCADi 3
NZDCHFi 2
NZDJPYi 2
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 1
AUDUSDi 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDi 439
USDMXNi 83
EURGBPi 11
USDSGDi 23
USDJPYi 17
CHFJPYi 5
USDCADi 4
AUDJPYi 2
AUDCADi 3
NZDCHFi 3
NZDJPYi 1
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 0
AUDUSDi 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDi 19K
USDMXNi 108K
EURGBPi 613
USDSGDi 1.8K
USDJPYi 1.6K
CHFJPYi 715
USDCADi 454
AUDJPYi 359
AUDCADi 338
NZDCHFi 253
NZDJPYi 191
CADCHFi 117
GBPCHFi 104
EURCHFi 26
AUDUSDi 56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.44 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 231
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +569.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Merhaba. Dikkatinize bir sinyal sunuyorum. Çalışmamın temel kuralları, her ay %30 civarında sabit bir kar elde etmek ve minimum bir düşüş sağlamaktır. Sadece kendi stratejime dayalı manuel işlem. İyi günler. P|S Daha sonra ekleyeceğim


