RUSLAN KUZNETSOV

Ilya

RUSLAN KUZNETSOV
1 comentario
Fiabilidad
37 semanas
2 / 8K USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 3 267%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
422
Transacciones Rentables:
414 (98.10%)
Transacciones Irrentables:
8 (1.90%)
Mejor transacción:
32.44 USD
Peor transacción:
-62.31 USD
Beneficio Bruto:
1 186.85 USD (183 142 pips)
Pérdidas Brutas:
-194.01 USD (128 746 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
231 (569.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
569.25 USD (231)
Ratio de Sharpe:
0.64
Actividad comercial:
95.33%
Carga máxima del depósito:
109.94%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.56
Transacciones Largas:
163 (38.63%)
Transacciones Cortas:
259 (61.37%)
Factor de Beneficio:
6.12
Beneficio Esperado:
2.35 USD
Beneficio medio:
2.87 USD
Pérdidas medias:
-24.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-79.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.04 USD (4)
Crecimiento al mes:
17.74%
Pronóstico anual:
215.23%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
79.04 USD (7.44%)
Reducción relativa:
De balance:
15.32% (79.04 USD)
De fondos:
91.77% (149.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDi 284
USDMXNi 51
USDJPYi 27
EURGBPi 10
USDSGDi 10
CHFJPYi 6
AUDCADi 5
USDCADi 5
NZDCADi 5
AUDJPYi 4
GBPUSDi 3
EURJPYi 3
NZDCHFi 2
NZDJPYi 2
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 1
AUDUSDi 1
GBPCADi 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDi 917
USDMXNi 1
USDJPYi 6
EURGBPi 11
USDSGDi 23
CHFJPYi 5
AUDCADi 6
USDCADi 4
NZDCADi 1
AUDJPYi 2
GBPUSDi 6
EURJPYi 2
NZDCHFi 3
NZDJPYi 1
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 0
AUDUSDi 1
GBPCADi 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDi 32K
USDMXNi 14K
USDJPYi 2.4K
EURGBPi 613
USDSGDi 1.8K
CHFJPYi 715
AUDCADi 456
USDCADi 454
NZDCADi 162
AUDJPYi 359
GBPUSDi 296
EURJPYi 220
NZDCHFi 253
NZDJPYi 191
CADCHFi 117
GBPCHFi 104
EURCHFi 26
AUDUSDi 56
GBPCADi 113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +32.44 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 231
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +569.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.04 USD

Prosperadlos.

Les presento una señal. Sólo el comercio manual basado en su propia estrategia. Las reglas básicas de mi trabajo es dar un beneficio constante cada mes en el área de 30% con una reducción mínima. Las ganancias se calculan como 1% cada día.(3º número=3%, 16º número=16%, etc.) por Ejemplo, si el 10º número de ganancia es mayor que 10%, y si hay una orden en la reducción, cerraré esta orden parcial o completamente. Por lo tanto, no se alarme si en algún momento verá una orden perdedora. Esto se hará con el objetivo de minimizar el riesgo.

04/11/25

Por favor, tenga en cuenta que las órdenes se abren en proporción directa a mi depósito. En consecuencia, si abro una orden con un lote de 0,01 con un saldo de 100 dólares, y usted tiene una cuenta de 1000 dólares, entonces se abrirá una orden con un lote de 0,1. Al retirar fondos no al final del mes, la proporción puede romperse, puede haber una situación en la que tendré un beneficio en un porcentaje mayor que el suyo. Por lo tanto, retiremos lo ganado al final del mes. Si tiene alguna pregunta y sugerencias sobre este tema, no dude en escribir.


Evaluación media:
AllanRt
4928
AllanRt 2025.10.30 12:30 
 

I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ilya
50 USD al mes
3 267%
2
8K
USD
300
USD
37
0%
422
98%
95%
6.11
2.35
USD
92%
1:500
