Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|284
|USDMXNi
|51
|USDJPYi
|27
|EURGBPi
|10
|USDSGDi
|10
|CHFJPYi
|6
|AUDCADi
|5
|USDCADi
|5
|NZDCADi
|5
|AUDJPYi
|4
|GBPUSDi
|3
|EURJPYi
|3
|NZDCHFi
|2
|NZDJPYi
|2
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|1
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDi
|917
|USDMXNi
|1
|USDJPYi
|6
|EURGBPi
|11
|USDSGDi
|23
|CHFJPYi
|5
|AUDCADi
|6
|USDCADi
|4
|NZDCADi
|1
|AUDJPYi
|2
|GBPUSDi
|6
|EURJPYi
|2
|NZDCHFi
|3
|NZDJPYi
|1
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|0
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDi
|32K
|USDMXNi
|14K
|USDJPYi
|2.4K
|EURGBPi
|613
|USDSGDi
|1.8K
|CHFJPYi
|715
|AUDCADi
|456
|USDCADi
|454
|NZDCADi
|162
|AUDJPYi
|359
|GBPUSDi
|296
|EURJPYi
|220
|NZDCHFi
|253
|NZDJPYi
|191
|CADCHFi
|117
|GBPCHFi
|104
|EURCHFi
|26
|AUDUSDi
|56
|GBPCADi
|113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Prosperadlos.
Les presento una señal. Sólo el comercio manual basado en su propia estrategia. Las reglas básicas de mi trabajo es dar un beneficio constante cada mes en el área de 30% con una reducción mínima. Las ganancias se calculan como 1% cada día.(3º número=3%, 16º número=16%, etc.) por Ejemplo, si el 10º número de ganancia es mayor que 10%, y si hay una orden en la reducción, cerraré esta orden parcial o completamente. Por lo tanto, no se alarme si en algún momento verá una orden perdedora. Esto se hará con el objetivo de minimizar el riesgo.
04/11/25
Por favor, tenga en cuenta que las órdenes se abren en proporción directa a mi depósito. En consecuencia, si abro una orden con un lote de 0,01 con un saldo de 100 dólares, y usted tiene una cuenta de 1000 dólares, entonces se abrirá una orden con un lote de 0,1. Al retirar fondos no al final del mes, la proporción puede romperse, puede haber una situación en la que tendré un beneficio en un porcentaje mayor que el suyo. Por lo tanto, retiremos lo ganado al final del mes. Si tiene alguna pregunta y sugerencias sobre este tema, no dude en escribir.
USD
USD
USD
I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.