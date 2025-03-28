- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
238
Bénéfice trades:
237 (99.57%)
Perte trades:
1 (0.42%)
Meilleure transaction:
32.44 USD
Pire transaction:
-0.41 USD
Bénéfice brut:
589.36 USD (133 612 pips)
Perte brute:
-0.41 USD
Gains consécutifs maximales:
231 (569.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
569.25 USD (231)
Ratio de Sharpe:
0.97
Activité de trading:
95.38%
Charge de dépôt maximale:
109.94%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1436.46
Longs trades:
86 (36.13%)
Courts trades:
152 (63.87%)
Facteur de profit:
1437.46
Rendement attendu:
2.47 USD
Bénéfice moyen:
2.49 USD
Perte moyenne:
-0.41 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.41 USD (1)
Croissance mensuelle:
43.60%
Prévision annuelle:
529.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.41 USD (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.06% (0.41 USD)
Par fonds propres:
91.77% (149.87 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|144
|USDMXNi
|40
|EURGBPi
|10
|USDSGDi
|10
|USDJPYi
|8
|CHFJPYi
|6
|USDCADi
|5
|AUDJPYi
|4
|AUDCADi
|3
|NZDCHFi
|2
|NZDJPYi
|2
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|1
|AUDUSDi
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDi
|432
|USDMXNi
|83
|EURGBPi
|11
|USDSGDi
|23
|USDJPYi
|17
|CHFJPYi
|5
|USDCADi
|4
|AUDJPYi
|2
|AUDCADi
|3
|NZDCHFi
|3
|NZDJPYi
|1
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|0
|AUDUSDi
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDi
|19K
|USDMXNi
|108K
|EURGBPi
|613
|USDSGDi
|1.8K
|USDJPYi
|1.6K
|CHFJPYi
|715
|USDCADi
|454
|AUDJPYi
|359
|AUDCADi
|338
|NZDCHFi
|253
|NZDJPYi
|191
|CADCHFi
|117
|GBPCHFi
|104
|EURCHFi
|26
|AUDUSDi
|56
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +32.44 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 231
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +569.25 USD
Perte consécutive maximale: -0.41 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Bonjour. Je vous présente un signal. Les principales règles de mon travail sont de générer un profit mensuel constant d'environ 30 % avec un drawdown minimum. Trading manuel uniquement, basé sur ma propre stratégie. Bonne journée. P.-S. Je vous en dirai plus plus tard.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
1 321%
1
2.5K
USD
USD
482
USD
USD
23
0%
238
99%
95%
1437.46
2.47
USD
USD
92%
1:500