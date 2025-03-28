SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Ilya
RUSLAN KUZNETSOV

Ilya

RUSLAN KUZNETSOV
0 avis
Fiabilité
23 semaines
1 / 2.5K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 321%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
238
Bénéfice trades:
237 (99.57%)
Perte trades:
1 (0.42%)
Meilleure transaction:
32.44 USD
Pire transaction:
-0.41 USD
Bénéfice brut:
589.36 USD (133 612 pips)
Perte brute:
-0.41 USD
Gains consécutifs maximales:
231 (569.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
569.25 USD (231)
Ratio de Sharpe:
0.97
Activité de trading:
95.38%
Charge de dépôt maximale:
109.94%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1436.46
Longs trades:
86 (36.13%)
Courts trades:
152 (63.87%)
Facteur de profit:
1437.46
Rendement attendu:
2.47 USD
Bénéfice moyen:
2.49 USD
Perte moyenne:
-0.41 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.41 USD (1)
Croissance mensuelle:
43.60%
Prévision annuelle:
529.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.41 USD (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.06% (0.41 USD)
Par fonds propres:
91.77% (149.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDi 144
USDMXNi 40
EURGBPi 10
USDSGDi 10
USDJPYi 8
CHFJPYi 6
USDCADi 5
AUDJPYi 4
AUDCADi 3
NZDCHFi 2
NZDJPYi 2
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 1
AUDUSDi 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDi 432
USDMXNi 83
EURGBPi 11
USDSGDi 23
USDJPYi 17
CHFJPYi 5
USDCADi 4
AUDJPYi 2
AUDCADi 3
NZDCHFi 3
NZDJPYi 1
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 0
AUDUSDi 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDi 19K
USDMXNi 108K
EURGBPi 613
USDSGDi 1.8K
USDJPYi 1.6K
CHFJPYi 715
USDCADi 454
AUDJPYi 359
AUDCADi 338
NZDCHFi 253
NZDJPYi 191
CADCHFi 117
GBPCHFi 104
EURCHFi 26
AUDUSDi 56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.44 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 231
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +569.25 USD
Perte consécutive maximale: -0.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bonjour. Je vous présente un signal. Les principales règles de mon travail sont de générer un profit mensuel constant d'environ 30 % avec un drawdown minimum. Trading manuel uniquement, basé sur ma propre stratégie. Bonne journée. P.-S. Je vous en dirai plus plus tard.


2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
