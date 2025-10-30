- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|287
|USDMXNi
|51
|USDJPYi
|27
|EURGBPi
|10
|USDSGDi
|10
|CHFJPYi
|6
|AUDCADi
|5
|USDCADi
|5
|NZDCADi
|5
|AUDJPYi
|4
|GBPUSDi
|3
|EURJPYi
|3
|NZDCHFi
|2
|NZDJPYi
|2
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|1
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDi
|922
|USDMXNi
|1
|USDJPYi
|6
|EURGBPi
|11
|USDSGDi
|23
|CHFJPYi
|5
|AUDCADi
|6
|USDCADi
|4
|NZDCADi
|1
|AUDJPYi
|2
|GBPUSDi
|6
|EURJPYi
|2
|NZDCHFi
|3
|NZDJPYi
|1
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|0
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDi
|32K
|USDMXNi
|14K
|USDJPYi
|2.4K
|EURGBPi
|613
|USDSGDi
|1.8K
|CHFJPYi
|715
|AUDCADi
|456
|USDCADi
|454
|NZDCADi
|162
|AUDJPYi
|359
|GBPUSDi
|296
|EURJPYi
|220
|NZDCHFi
|253
|NZDJPYi
|191
|CADCHFi
|117
|GBPCHFi
|104
|EURCHFi
|26
|AUDUSDi
|56
|GBPCADi
|113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Guten Tag.
Ich stelle Ihnen ein Signal vor. Nur der manuelle Handel basiert auf seiner eigenen Strategie. Die Grundregeln meiner Arbeit sind, jeden Monat einen konstanten Gewinn in der Nähe von 30% mit minimalem Drawdown zu erzielen. Der Gewinn wird jeden Tag als 1% berechnet.(3. Zahl = 3%, 16. Zahl = 16% usw.) Zum Beispiel, wenn die 10. Zahl größer als 10% ist und eine Order in einem Drawdown vorliegt, werde ich diese Order entweder teilweise oder vollständig schließen. Also keine Angst, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt eine unrentable Order sehen. Dies wird getan, um das Risiko zu minimieren.
04/11/25
Bitte beachten Sie, dass die Aufträge im direkten Verhältnis zu meiner Einzahlung geöffnet werden. Wenn ich also eine Order mit einem Los von 0,01 bei einem Guthaben von 100 Dollar eröffne und Sie 1000 Dollar auf Ihrem Konto haben, wird eine Order mit einem Los von 0,1 geöffnet. Wenn Sie Geld am Ende des Monats abheben, kann der Anteil verletzt werden, es kann eine Situation geben, in der ich einen Gewinn in einem Prozentsatz von mehr als Ihnen erzielen werde. Lassen Sie uns daher das Ergebnis am Ende des Monats ableiten. Wenn Sie irgendwelche Fragen und Wünsche zu diesem Thema haben, zögern Sie nicht, zu schreiben.
I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.