Guten Tag.

Ich stelle Ihnen ein Signal vor. Nur der manuelle Handel basiert auf seiner eigenen Strategie. Die Grundregeln meiner Arbeit sind, jeden Monat einen konstanten Gewinn in der Nähe von 30% mit minimalem Drawdown zu erzielen. Der Gewinn wird jeden Tag als 1% berechnet.(3. Zahl = 3%, 16. Zahl = 16% usw.) Zum Beispiel, wenn die 10. Zahl größer als 10% ist und eine Order in einem Drawdown vorliegt, werde ich diese Order entweder teilweise oder vollständig schließen. Also keine Angst, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt eine unrentable Order sehen. Dies wird getan, um das Risiko zu minimieren.

04/11/25

Bitte beachten Sie, dass die Aufträge im direkten Verhältnis zu meiner Einzahlung geöffnet werden. Wenn ich also eine Order mit einem Los von 0,01 bei einem Guthaben von 100 Dollar eröffne und Sie 1000 Dollar auf Ihrem Konto haben, wird eine Order mit einem Los von 0,1 geöffnet. Wenn Sie Geld am Ende des Monats abheben, kann der Anteil verletzt werden, es kann eine Situation geben, in der ich einen Gewinn in einem Prozentsatz von mehr als Ihnen erzielen werde. Lassen Sie uns daher das Ergebnis am Ende des Monats ableiten. Wenn Sie irgendwelche Fragen und Wünsche zu diesem Thema haben, zögern Sie nicht, zu schreiben.



