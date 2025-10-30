SignaleKategorien
RUSLAN KUZNETSOV

Ilya

RUSLAN KUZNETSOV
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
37 Wochen
2 / 8K USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3 332%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
425
Gewinntrades:
417 (98.11%)
Verlusttrades:
8 (1.88%)
Bester Trade:
32.44 USD
Schlechtester Trade:
-62.31 USD
Bruttoprofit:
1 192.64 USD (183 335 pips)
Bruttoverlust:
-194.01 USD (128 746 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
231 (569.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
569.25 USD (231)
Sharpe Ratio:
0.64
Trading-Aktivität:
95.33%
Max deposit load:
109.94%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
12.63
Long-Positionen:
165 (38.82%)
Short-Positionen:
260 (61.18%)
Profit-Faktor:
6.15
Mathematische Gewinnerwartung:
2.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-79.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.04 USD (4)
Wachstum pro Monat :
30.02%
Jahresprognose:
364.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
79.04 USD (7.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.32% (79.04 USD)
Kapital:
91.77% (149.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDi 287
USDMXNi 51
USDJPYi 27
EURGBPi 10
USDSGDi 10
CHFJPYi 6
AUDCADi 5
USDCADi 5
NZDCADi 5
AUDJPYi 4
GBPUSDi 3
EURJPYi 3
NZDCHFi 2
NZDJPYi 2
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 1
AUDUSDi 1
GBPCADi 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDi 922
USDMXNi 1
USDJPYi 6
EURGBPi 11
USDSGDi 23
CHFJPYi 5
AUDCADi 6
USDCADi 4
NZDCADi 1
AUDJPYi 2
GBPUSDi 6
EURJPYi 2
NZDCHFi 3
NZDJPYi 1
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 0
AUDUSDi 1
GBPCADi 1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDi 32K
USDMXNi 14K
USDJPYi 2.4K
EURGBPi 613
USDSGDi 1.8K
CHFJPYi 715
AUDCADi 456
USDCADi 454
NZDCADi 162
AUDJPYi 359
GBPUSDi 296
EURJPYi 220
NZDCHFi 253
NZDJPYi 191
CADCHFi 117
GBPCHFi 104
EURCHFi 26
AUDUSDi 56
GBPCADi 113
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +32.44 USD
Schlechtester Trade: -62 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 231
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +569.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Guten Tag.

Ich stelle Ihnen ein Signal vor. Nur der manuelle Handel basiert auf seiner eigenen Strategie. Die Grundregeln meiner Arbeit sind, jeden Monat einen konstanten Gewinn in der Nähe von 30% mit minimalem Drawdown zu erzielen. Der Gewinn wird jeden Tag als 1% berechnet.(3. Zahl = 3%, 16. Zahl = 16% usw.) Zum Beispiel, wenn die 10. Zahl größer als 10% ist und eine Order in einem Drawdown vorliegt, werde ich diese Order entweder teilweise oder vollständig schließen. Also keine Angst, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt eine unrentable Order sehen. Dies wird getan, um das Risiko zu minimieren.

04/11/25

Bitte beachten Sie, dass die Aufträge im direkten Verhältnis zu meiner Einzahlung geöffnet werden. Wenn ich also eine Order mit einem Los von 0,01 bei einem Guthaben von 100 Dollar eröffne und Sie 1000 Dollar auf Ihrem Konto haben, wird eine Order mit einem Los von 0,1 geöffnet. Wenn Sie Geld am Ende des Monats abheben, kann der Anteil verletzt werden, es kann eine Situation geben, in der ich einen Gewinn in einem Prozentsatz von mehr als Ihnen erzielen werde. Lassen Sie uns daher das Ergebnis am Ende des Monats ableiten. Wenn Sie irgendwelche Fragen und Wünsche zu diesem Thema haben, zögern Sie nicht, zu schreiben.


Durchschnittliche Bewertung:
AllanRt
4928
AllanRt 2025.10.30 12:30 
 

I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ilya
50 USD pro Monat
3 332%
2
8K
USD
306
USD
37
0%
425
98%
95%
6.14
2.35
USD
92%
1:500
