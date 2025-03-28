- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
238 (99.58%)
Loss Trade:
1 (0.42%)
Best Trade:
32.44 USD
Worst Trade:
-0.41 USD
Profitto lordo:
596.63 USD (133 865 pips)
Perdita lorda:
-0.41 USD
Vincite massime consecutive:
231 (569.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
569.25 USD (231)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
95.38%
Massimo carico di deposito:
109.94%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1454.20
Long Trade:
87 (36.40%)
Short Trade:
152 (63.60%)
Fattore di profitto:
1455.20
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-0.41 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.41 USD (1)
Crescita mensile:
42.93%
Previsione annuale:
520.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.41 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (0.41 USD)
Per equità:
91.77% (149.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|145
|USDMXNi
|40
|EURGBPi
|10
|USDSGDi
|10
|USDJPYi
|8
|CHFJPYi
|6
|USDCADi
|5
|AUDJPYi
|4
|AUDCADi
|3
|NZDCHFi
|2
|NZDJPYi
|2
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|1
|AUDUSDi
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDi
|439
|USDMXNi
|83
|EURGBPi
|11
|USDSGDi
|23
|USDJPYi
|17
|CHFJPYi
|5
|USDCADi
|4
|AUDJPYi
|2
|AUDCADi
|3
|NZDCHFi
|3
|NZDJPYi
|1
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|0
|AUDUSDi
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDi
|19K
|USDMXNi
|108K
|EURGBPi
|613
|USDSGDi
|1.8K
|USDJPYi
|1.6K
|CHFJPYi
|715
|USDCADi
|454
|AUDJPYi
|359
|AUDCADi
|338
|NZDCHFi
|253
|NZDJPYi
|191
|CADCHFi
|117
|GBPCHFi
|104
|EURCHFi
|26
|AUDUSDi
|56
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.44 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 231
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +569.25 USD
Massima perdita consecutiva: -0.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Salve. Vi presento un segnale. Le regole principali del mio lavoro sono di generare un profitto costante ogni mese, nell'ordine del 30%, con un drawdown minimo. Solo trading manuale basato sulla mia strategia. Buona giornata. P|S. Aggiungerò più tardi.
