- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
420
盈利交易:
412 (98.09%)
亏损交易:
8 (1.90%)
最好交易:
32.44 USD
最差交易:
-62.31 USD
毛利:
1 183.27 USD (183 050 pips)
毛利亏损:
-194.01 USD (128 746 pips)
最大连续赢利:
231 (569.25 USD)
最大连续盈利:
569.25 USD (231)
夏普比率:
0.64
交易活动:
95.33%
最大入金加载:
109.94%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
12.52
长期交易:
163 (38.81%)
短期交易:
257 (61.19%)
利润因子:
6.10
预期回报:
2.36 USD
平均利润:
2.87 USD
平均损失:
-24.25 USD
最大连续失误:
4 (-79.04 USD)
最大连续亏损:
-79.04 USD (4)
每月增长:
20.65%
年度预测:
250.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
79.04 USD (7.44%)
相对跌幅:
结余:
15.32% (79.04 USD)
净值:
91.77% (149.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|283
|USDMXNi
|51
|USDJPYi
|27
|EURGBPi
|10
|USDSGDi
|10
|CHFJPYi
|6
|AUDCADi
|5
|USDCADi
|5
|NZDCADi
|5
|AUDJPYi
|4
|EURJPYi
|3
|NZDCHFi
|2
|NZDJPYi
|2
|GBPUSDi
|2
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|1
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDi
|915
|USDMXNi
|1
|USDJPYi
|6
|EURGBPi
|11
|USDSGDi
|23
|CHFJPYi
|5
|AUDCADi
|6
|USDCADi
|4
|NZDCADi
|1
|AUDJPYi
|2
|EURJPYi
|2
|NZDCHFi
|3
|NZDJPYi
|1
|GBPUSDi
|4
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|0
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDi
|32K
|USDMXNi
|14K
|USDJPYi
|2.4K
|EURGBPi
|613
|USDSGDi
|1.8K
|CHFJPYi
|715
|AUDCADi
|456
|USDCADi
|454
|NZDCADi
|162
|AUDJPYi
|359
|EURJPYi
|220
|NZDCHFi
|253
|NZDJPYi
|191
|GBPUSDi
|221
|CADCHFi
|117
|GBPCHFi
|104
|EURCHFi
|26
|AUDUSDi
|56
|GBPCADi
|113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.44 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 231
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +569.25 USD
最大连续亏损: -79.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
你好！.
我提请你注意这个信号. 仅基于您自己的策略进行手动交易。 我工作的基本规则是每月在30％的区域内以最小的回撤获得稳定的利润。 利润每天计算为1％。（第3个数字=3％，第16个数字=16％等。）例如，如果在第10天的利润超过10％，并且如果有一个订单在回撤，我将部分或全部关闭此订单。 因此，如果在某个时候你看到一个失败的订单，不要惊慌。 这样做是为了将风险降到最低。
04/11/25
请记住，订单与我的存款成正比。 因此，如果我开了一个有很多0.01的订单，余额为$100，并且您的帐户中有$1,000，那么您将开一个有很多0.1的订单。 如果在月底没有提取资金，可能会违反比例，并且可能会出现一种情况，即我的利润百分比大于你的利润。 因此，让我们在月底提取收益。 如果您对此主题有任何疑问或建议，请随时写信。
I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.