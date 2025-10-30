- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|284
|USDMXNi
|51
|USDJPYi
|27
|EURGBPi
|10
|USDSGDi
|10
|CHFJPYi
|6
|AUDCADi
|5
|USDCADi
|5
|NZDCADi
|5
|AUDJPYi
|4
|GBPUSDi
|3
|EURJPYi
|3
|NZDCHFi
|2
|NZDJPYi
|2
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|1
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDi
|917
|USDMXNi
|1
|USDJPYi
|6
|EURGBPi
|11
|USDSGDi
|23
|CHFJPYi
|5
|AUDCADi
|6
|USDCADi
|4
|NZDCADi
|1
|AUDJPYi
|2
|GBPUSDi
|6
|EURJPYi
|2
|NZDCHFi
|3
|NZDJPYi
|1
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|0
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDi
|32K
|USDMXNi
|14K
|USDJPYi
|2.4K
|EURGBPi
|613
|USDSGDi
|1.8K
|CHFJPYi
|715
|AUDCADi
|456
|USDCADi
|454
|NZDCADi
|162
|AUDJPYi
|359
|GBPUSDi
|296
|EURJPYi
|220
|NZDCHFi
|253
|NZDJPYi
|191
|CADCHFi
|117
|GBPCHFi
|104
|EURCHFi
|26
|AUDUSDi
|56
|GBPCADi
|113
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Bom dia.
Apresento-vos o sinal. Apenas negociação manual baseada em sua própria estratégia. As regras básicas do meu trabalho são dar um lucro constante a cada mês em torno de 30% com uma retirada mínima. O lucro é calculado como 1% todos os dias.(Número 3=3%, Número 16=16% , etc.) por exemplo, se o lucro no número 10 for maior que 10%, e se houver uma ordem em uma retirada, eu fecharei essa ordem parcial ou completamente. Portanto, não se assuste se em algum momento você ver uma ordem de perda. Isso será feito para minimizar o risco.
04/11/25
Por favor, tenha em mente que as ordens são abertas em proporção direta ao meu depósito. Consequentemente, se eu abrir uma ordem com um lote de 0,01 com um saldo de US.100 e você tiver US. 1.000 na Conta, você terá uma ordem com um lote de 0,1. Se a retirada de fundos não for no final do mês, a proporção pode ser violada.pode haver uma situação em que eu terei um lucro na proporção percentual maior que o seu. Portanto, vamos retirar os ganhos No final do mês. Se você tiver dúvidas e sugestões sobre o assunto, não hesite em escrever.
I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.