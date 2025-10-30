SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Ilya
RUSLAN KUZNETSOV

Ilya

RUSLAN KUZNETSOV
1 comentário
Confiabilidade
37 semanas
2 / 8K USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 3 267%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
422
Negociações com lucro:
414 (98.10%)
Negociações com perda:
8 (1.90%)
Melhor negociação:
32.44 USD
Pior negociação:
-62.31 USD
Lucro bruto:
1 186.85 USD (183 142 pips)
Perda bruta:
-194.01 USD (128 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
231 (569.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
569.25 USD (231)
Índice de Sharpe:
0.64
Atividade de negociação:
95.33%
Depósito máximo carregado:
109.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
12.56
Negociações longas:
163 (38.63%)
Negociações curtas:
259 (61.37%)
Fator de lucro:
6.12
Valor esperado:
2.35 USD
Lucro médio:
2.87 USD
Perda média:
-24.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-79.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.04 USD (4)
Crescimento mensal:
16.29%
Previsão anual:
197.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
79.04 USD (7.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.32% (79.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
91.77% (149.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDi 284
USDMXNi 51
USDJPYi 27
EURGBPi 10
USDSGDi 10
CHFJPYi 6
AUDCADi 5
USDCADi 5
NZDCADi 5
AUDJPYi 4
GBPUSDi 3
EURJPYi 3
NZDCHFi 2
NZDJPYi 2
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 1
AUDUSDi 1
GBPCADi 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDi 917
USDMXNi 1
USDJPYi 6
EURGBPi 11
USDSGDi 23
CHFJPYi 5
AUDCADi 6
USDCADi 4
NZDCADi 1
AUDJPYi 2
GBPUSDi 6
EURJPYi 2
NZDCHFi 3
NZDJPYi 1
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 0
AUDUSDi 1
GBPCADi 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDi 32K
USDMXNi 14K
USDJPYi 2.4K
EURGBPi 613
USDSGDi 1.8K
CHFJPYi 715
AUDCADi 456
USDCADi 454
NZDCADi 162
AUDJPYi 359
GBPUSDi 296
EURJPYi 220
NZDCHFi 253
NZDJPYi 191
CADCHFi 117
GBPCHFi 104
EURCHFi 26
AUDUSDi 56
GBPCADi 113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.44 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 231
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +569.25 USD
Máxima perda consecutiva: -79.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Bom dia.

Apresento-vos o sinal. Apenas negociação manual baseada em sua própria estratégia. As regras básicas do meu trabalho são dar um lucro constante a cada mês em torno de 30% com uma retirada mínima. O lucro é calculado como 1% todos os dias.(Número 3=3%, Número 16=16% , etc.) por exemplo, se o lucro no número 10 for maior que 10%, e se houver uma ordem em uma retirada, eu fecharei essa ordem parcial ou completamente. Portanto, não se assuste se em algum momento você ver uma ordem de perda. Isso será feito para minimizar o risco.

04/11/25

Por favor, tenha em mente que as ordens são abertas em proporção direta ao meu depósito. Consequentemente, se eu abrir uma ordem com um lote de 0,01 com um saldo de US.100 e você tiver US. 1.000 na Conta, você terá uma ordem com um lote de 0,1. Se a retirada de fundos não for no final do mês, a proporção pode ser violada.pode haver uma situação em que eu terei um lucro na proporção percentual maior que o seu. Portanto, vamos retirar os ganhos No final do mês. Se você tiver dúvidas e sugestões sobre o assunto, não hesite em escrever.


Classificação Média:
AllanRt
4928
AllanRt 2025.10.30 12:30 
 

I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.

