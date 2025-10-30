СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ilya
RUSLAN KUZNETSOV

Ilya

RUSLAN KUZNETSOV
1 отзыв
Надежность
36 недель
2 / 8K USD
прирост с 2025 3 227%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
412 (98.09%)
Убыточных трейдов:
8 (1.90%)
Лучший трейд:
32.44 USD
Худший трейд:
-62.31 USD
Общая прибыль:
1 183.27 USD (183 050 pips)
Общий убыток:
-194.01 USD (128 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
231 (569.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
569.25 USD (231)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
95.33%
Макс. загрузка депозита:
109.94%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.52
Длинных трейдов:
163 (38.81%)
Коротких трейдов:
257 (61.19%)
Профит фактор:
6.10
Мат. ожидание:
2.36 USD
Средняя прибыль:
2.87 USD
Средний убыток:
-24.25 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-79.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.04 USD (4)
Прирост в месяц:
23.56%
Годовой прогноз:
285.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
79.04 USD (7.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.32% (79.04 USD)
По эквити:
91.77% (149.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDi 283
USDMXNi 51
USDJPYi 27
EURGBPi 10
USDSGDi 10
CHFJPYi 6
AUDCADi 5
USDCADi 5
NZDCADi 5
AUDJPYi 4
EURJPYi 3
NZDCHFi 2
NZDJPYi 2
GBPUSDi 2
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 1
AUDUSDi 1
GBPCADi 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDi 915
USDMXNi 1
USDJPYi 6
EURGBPi 11
USDSGDi 23
CHFJPYi 5
AUDCADi 6
USDCADi 4
NZDCADi 1
AUDJPYi 2
EURJPYi 2
NZDCHFi 3
NZDJPYi 1
GBPUSDi 4
CADCHFi 1
GBPCHFi 1
EURCHFi 0
AUDUSDi 1
GBPCADi 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDi 32K
USDMXNi 14K
USDJPYi 2.4K
EURGBPi 613
USDSGDi 1.8K
CHFJPYi 715
AUDCADi 456
USDCADi 454
NZDCADi 162
AUDJPYi 359
EURJPYi 220
NZDCHFi 253
NZDJPYi 191
GBPUSDi 221
CADCHFi 117
GBPCHFi 104
EURCHFi 26
AUDUSDi 56
GBPCADi 113
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.44 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 231
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +569.25 USD
Макс. убыток в серии: -79.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Здравствуйте.

Представляю вашему вниманию сигнал. Только ручная торговля основанная на собственной стратегии. Основные правила моей работы в том чтобы давать постоянную прибыль каждый месяц в районе 30% с минимальной просадкой. Прибыль рассчитана как 1% каждый день.(3-е число=3%, 16-е число=16% и т.д.) Например, если на 10-е число прибыль больше 10%, и при наличии ордера в просадке, я буду закрывать этот ордер либо частично, либо полностью. Поэтому не пугайтесь если в какой то момент вы увидите убыточный ордер. Это будет сделано с целью минимизации риска.

04/11/25

Пожалуйста, имейте ввиду что, ордера открываются в прямой пропорции к моему депозиту. Соответственно, если я открываю ордер лотом 0,01 при балансе 100 долларов, а у вас на счету 1000 долларов, то у вас откроется ордер лотом 0,1. При выводе средств не в конце месяца может нарушится пропорция может возникнуть такая ситуация, при которой у меня будет прибыль в процентом соотношении больше чем у вас. Поэтому давайте выводить заработанное в конце в месяца. Если у вас будут какие то вопросы и пожелания на эту тему, не стесняйтесь пишите.



Средняя оценка:
AllanRt
4928
AllanRt 2025.10.30 12:30 
 

I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.

