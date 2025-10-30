- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|283
|USDMXNi
|51
|USDJPYi
|27
|EURGBPi
|10
|USDSGDi
|10
|CHFJPYi
|6
|AUDCADi
|5
|USDCADi
|5
|NZDCADi
|5
|AUDJPYi
|4
|EURJPYi
|3
|NZDCHFi
|2
|NZDJPYi
|2
|GBPUSDi
|2
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|1
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDi
|915
|USDMXNi
|1
|USDJPYi
|6
|EURGBPi
|11
|USDSGDi
|23
|CHFJPYi
|5
|AUDCADi
|6
|USDCADi
|4
|NZDCADi
|1
|AUDJPYi
|2
|EURJPYi
|2
|NZDCHFi
|3
|NZDJPYi
|1
|GBPUSDi
|4
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|0
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDi
|32K
|USDMXNi
|14K
|USDJPYi
|2.4K
|EURGBPi
|613
|USDSGDi
|1.8K
|CHFJPYi
|715
|AUDCADi
|456
|USDCADi
|454
|NZDCADi
|162
|AUDJPYi
|359
|EURJPYi
|220
|NZDCHFi
|253
|NZDJPYi
|191
|GBPUSDi
|221
|CADCHFi
|117
|GBPCHFi
|104
|EURCHFi
|26
|AUDUSDi
|56
|GBPCADi
|113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Здравствуйте.
Представляю вашему вниманию сигнал. Только ручная торговля основанная на собственной стратегии. Основные правила моей работы в том чтобы давать постоянную прибыль каждый месяц в районе 30% с минимальной просадкой. Прибыль рассчитана как 1% каждый день.(3-е число=3%, 16-е число=16% и т.д.) Например, если на 10-е число прибыль больше 10%, и при наличии ордера в просадке, я буду закрывать этот ордер либо частично, либо полностью. Поэтому не пугайтесь если в какой то момент вы увидите убыточный ордер. Это будет сделано с целью минимизации риска.
04/11/25
Пожалуйста, имейте ввиду что, ордера открываются в прямой пропорции к моему депозиту. Соответственно, если я открываю ордер лотом 0,01 при балансе 100 долларов, а у вас на счету 1000 долларов, то у вас откроется ордер лотом 0,1. При выводе средств не в конце месяца может нарушится пропорция может возникнуть такая ситуация, при которой у меня будет прибыль в процентом соотношении больше чем у вас. Поэтому давайте выводить заработанное в конце в месяца. Если у вас будут какие то вопросы и пожелания на эту тему, не стесняйтесь пишите.
I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.