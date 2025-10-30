こんにちは.

私はあなたの注意に信号を提示します。 あなた自身の戦略に基づいてのみ手動取引。 私の仕事の基本的なルールは、最小限のドローダウンで30％の地域で毎月安定した利益を上げることです。 利益は毎日1％として計算されます。（3番目の数字=3％、16番目の数字=16％など））たとえば、10日目に利益が10％を超え、ドローダウンに注文がある場合は、この注文を部分的または完全に閉じます。 したがって、ある時点で失われた注文が表示されても心配しないでください。 これは、リスクを最小限に抑えるために行われます。

04/11/25

注文は私の預金に正比例して開かれていることに注意してください。 したがって、残高が100ドルの0.01の多い注文を開き、アカウントに1,000ドルがある場合、0.1の多い注文を開くことになります。 月末に資金が引き出されない場合、その割合が違反する可能性があり、私があなたよりも大きな割合の利益を持つ状況が発生する可能性があります。 したがって、月末に収益を撤回しましょう。 このトピックに関する質問や提案がある場合は、遠慮なく書いてください。