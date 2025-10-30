- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
422
利益トレード:
414 (98.10%)
損失トレード:
8 (1.90%)
ベストトレード:
32.44 USD
最悪のトレード:
-62.31 USD
総利益:
1 186.85 USD (183 142 pips)
総損失:
-194.01 USD (128 746 pips)
最大連続の勝ち:
231 (569.25 USD)
最大連続利益:
569.25 USD (231)
シャープレシオ:
0.64
取引アクティビティ:
95.33%
最大入金額:
109.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
12.56
長いトレード:
163 (38.63%)
短いトレード:
259 (61.37%)
プロフィットファクター:
6.12
期待されたペイオフ:
2.35 USD
平均利益:
2.87 USD
平均損失:
-24.25 USD
最大連続の負け:
4 (-79.04 USD)
最大連続損失:
-79.04 USD (4)
月間成長:
27.56%
年間予想:
334.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
79.04 USD (7.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.32% (79.04 USD)
エクイティによる:
91.77% (149.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|284
|USDMXNi
|51
|USDJPYi
|27
|EURGBPi
|10
|USDSGDi
|10
|CHFJPYi
|6
|AUDCADi
|5
|USDCADi
|5
|NZDCADi
|5
|AUDJPYi
|4
|GBPUSDi
|3
|EURJPYi
|3
|NZDCHFi
|2
|NZDJPYi
|2
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|1
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDi
|917
|USDMXNi
|1
|USDJPYi
|6
|EURGBPi
|11
|USDSGDi
|23
|CHFJPYi
|5
|AUDCADi
|6
|USDCADi
|4
|NZDCADi
|1
|AUDJPYi
|2
|GBPUSDi
|6
|EURJPYi
|2
|NZDCHFi
|3
|NZDJPYi
|1
|CADCHFi
|1
|GBPCHFi
|1
|EURCHFi
|0
|AUDUSDi
|1
|GBPCADi
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDi
|32K
|USDMXNi
|14K
|USDJPYi
|2.4K
|EURGBPi
|613
|USDSGDi
|1.8K
|CHFJPYi
|715
|AUDCADi
|456
|USDCADi
|454
|NZDCADi
|162
|AUDJPYi
|359
|GBPUSDi
|296
|EURJPYi
|220
|NZDCHFi
|253
|NZDJPYi
|191
|CADCHFi
|117
|GBPCHFi
|104
|EURCHFi
|26
|AUDUSDi
|56
|GBPCADi
|113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.44 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 231
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +569.25 USD
最大連続損失: -79.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
こんにちは.
私はあなたの注意に信号を提示します。 あなた自身の戦略に基づいてのみ手動取引。 私の仕事の基本的なルールは、最小限のドローダウンで30％の地域で毎月安定した利益を上げることです。 利益は毎日1％として計算されます。（3番目の数字=3％、16番目の数字=16％など））たとえば、10日目に利益が10％を超え、ドローダウンに注文がある場合は、この注文を部分的または完全に閉じます。 したがって、ある時点で失われた注文が表示されても心配しないでください。 これは、リスクを最小限に抑えるために行われます。
04/11/25
注文は私の預金に正比例して開かれていることに注意してください。 したがって、残高が100ドルの0.01の多い注文を開き、アカウントに1,000ドルがある場合、0.1の多い注文を開くことになります。 月末に資金が引き出されない場合、その割合が違反する可能性があり、私があなたよりも大きな割合の利益を持つ状況が発生する可能性があります。 したがって、月末に収益を撤回しましょう。 このトピックに関する質問や提案がある場合は、遠慮なく書いてください。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
3 267%
2
8K
USD
USD
300
USD
USD
37
0%
422
98%
95%
6.11
2.35
USD
USD
92%
1:500
I have been subscribing many signals in mql5 and some of them has crashed my accounts. This signal from Ruslan, is first signal that has been consistently profitable for me. I have been subscribing this signal now for about five months and as you can see, monthly profits are excellent not to mention compound profits. Admittedly, maximum drawdown is very high but he has managed drawdown very well. In this month he closed all prolonged negative orders and still achieved 33% monthly profit. Ruslan has been very informative and explains what are his next plans in trading. I am more than happy with this signal.