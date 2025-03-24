SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / First EA FX
Burak Enes Aydin

First EA FX

Burak Enes Aydin
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 100%
VantageInternational-Live 6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
182 (52.90%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (47.09%)
En iyi işlem:
57.22 USD
En kötü işlem:
-48.26 USD
Brüt kâr:
1 565.65 USD (150 160 pips)
Brüt zarar:
-1 385.52 USD (135 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (91.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.76 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
97.30%
Maks. mevduat yükü:
23.96%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
197 (57.27%)
Satış işlemleri:
147 (42.73%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
8.60 USD
Ortalama zarar:
-8.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-59.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.01 USD (3)
Aylık büyüme:
28.52%
Yıllık tahmin:
346.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.05 USD
Maksimum:
208.11 USD (47.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.16% (207.96 USD)
Varlığa göre:
31.95% (53.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 129
EURUSD+ 71
GBPUSD+ 67
USDJPY+ 41
NZDJPY+ 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -128
EURUSD+ 277
GBPUSD+ 40
USDJPY+ -18
NZDJPY+ 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -7.9K
EURUSD+ 18K
GBPUSD+ 4.4K
USDJPY+ -2.1K
NZDJPY+ 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.22 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +91.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • "Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."

  • "Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"

  • "Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."

  • "Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."

  • "Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."


    • İnceleme yok
    2025.10.02 01:39
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.23 21:33
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.21 20:11
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.08.17 11:57
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 16:15
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 14:15
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.09 05:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 19:16
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.08 18:08
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 04:36
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.31 10:50
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.24 12:06
    No swaps are charged on the signal account
    2025.07.24 06:02
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2025.07.24 01:55
    High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
    2025.07.23 22:48
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
    Sinyal
    Fiyat
    Büyüme
    Aboneler
    Fonlar
    Bakiye
    Haftalar
    Uzman Danışmanlar
    İşlemler
    Kazanç yüzdesi
    Etkinlik
    PF
    Beklenen getiri
    Düşüş
    Kaldıraç
    First EA FX
    Ayda 99 USD
    100%
    0
    0
    USD
    264
    USD
    28
    100%
    344
    52%
    97%
    1.13
    0.52
    USD
    49%
    1:500
    Kopyala

    MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

    Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

    Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.