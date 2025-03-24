SeñalesSecciones
Burak Enes Aydin

First EA FX

Burak Enes Aydin
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 167%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
441
Transacciones Rentables:
239 (54.19%)
Transacciones Irrentables:
202 (45.80%)
Mejor transacción:
57.22 USD
Peor transacción:
-48.28 USD
Beneficio Bruto:
2 040.84 USD (204 598 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 775.34 USD (173 997 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (91.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
130.76 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
98.30%
Carga máxima del depósito:
23.96%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.28
Transacciones Largas:
257 (58.28%)
Transacciones Cortas:
184 (41.72%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
8.54 USD
Pérdidas medias:
-8.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-59.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-91.01 USD (3)
Crecimiento al mes:
12.21%
Pronóstico anual:
148.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.05 USD
Máxima:
208.11 USD (47.83%)
Reducción relativa:
De balance:
49.16% (207.96 USD)
De fondos:
31.95% (53.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 185
GBPUSD+ 87
EURUSD+ 73
USDJPY+ 51
NZDJPY+ 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ -38
GBPUSD+ 37
EURUSD+ 204
USDJPY+ 22
NZDJPY+ 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 2.3K
GBPUSD+ 4.2K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 4.2K
NZDJPY+ 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +57.22 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +91.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -59.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

  • "Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."

  • "Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"

  • "Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."

  • "Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."

  • "Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."


    • No hay comentarios
    2025.11.23 14:50
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.21 09:51
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.10.15 07:47
    No swaps are charged on the signal account
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.02 01:39
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.23 21:33
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.21 20:11
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.08.17 11:57
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 16:15
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 14:15
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.09 05:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 19:16
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.08 18:08
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 04:36
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
