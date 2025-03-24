- Прирост
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
238 (54.09%)
Убыточных трейдов:
202 (45.91%)
Лучший трейд:
57.22 USD
Худший трейд:
-48.28 USD
Общая прибыль:
2 031.73 USD (203 684 pips)
Общий убыток:
-1 775.28 USD (173 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (91.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.76 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.30%
Макс. загрузка депозита:
23.96%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
256 (58.18%)
Коротких трейдов:
184 (41.82%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
8.54 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-59.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.01 USD (3)
Прирост в месяц:
9.23%
Годовой прогноз:
112.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.05 USD
Максимальная:
208.11 USD (47.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.16% (207.96 USD)
По эквити:
31.95% (53.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|184
|GBPUSD+
|87
|EURUSD+
|73
|USDJPY+
|51
|NZDJPY+
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-47
|GBPUSD+
|37
|EURUSD+
|204
|USDJPY+
|22
|NZDJPY+
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|1.3K
|GBPUSD+
|4.2K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|4.2K
|NZDJPY+
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
