Burak Enes Aydin

First EA FX

Burak Enes Aydin
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 159%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
238 (54.09%)
Убыточных трейдов:
202 (45.91%)
Лучший трейд:
57.22 USD
Худший трейд:
-48.28 USD
Общая прибыль:
2 031.73 USD (203 684 pips)
Общий убыток:
-1 775.28 USD (173 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (91.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.76 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.30%
Макс. загрузка депозита:
23.96%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
256 (58.18%)
Коротких трейдов:
184 (41.82%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
8.54 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-59.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.01 USD (3)
Прирост в месяц:
9.23%
Годовой прогноз:
112.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.05 USD
Максимальная:
208.11 USD (47.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.16% (207.96 USD)
По эквити:
31.95% (53.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 184
GBPUSD+ 87
EURUSD+ 73
USDJPY+ 51
NZDJPY+ 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -47
GBPUSD+ 37
EURUSD+ 204
USDJPY+ 22
NZDJPY+ 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 4.2K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 4.2K
NZDJPY+ 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.22 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +91.79 USD
Макс. убыток в серии: -59.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

  • "Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."

  • "Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"

  • "Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."

  • "Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."

  • "Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."


    • Нет отзывов
    2025.11.23 14:50
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.21 09:51
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.10.15 07:47
    No swaps are charged on the signal account
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.02 01:39
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.23 21:33
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.21 20:11
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.08.17 11:57
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 16:15
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 14:15
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.09 05:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 19:16
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.08 18:08
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 04:36
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    Сигнал
    Цена
    Прирост
    Подписчики
    Средства
    Баланс
    Недели
    Торговые роботы
    Трейды
    В плюсе
    Активность
    PF
    Мат. ожидание
    Просадка
    Плечо
    First EA FX
    30 USD в месяц
    159%
    0
    0
    USD
    334
    USD
    42
    100%
    440
    54%
    98%
    1.14
    0.58
    USD
    49%
    1:500
