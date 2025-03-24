シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / First EA FX
Burak Enes Aydin

First EA FX

Burak Enes Aydin
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 159%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
440
利益トレード:
238 (54.09%)
損失トレード:
202 (45.91%)
ベストトレード:
57.22 USD
最悪のトレード:
-48.28 USD
総利益:
2 031.73 USD (203 684 pips)
総損失:
-1 775.28 USD (173 997 pips)
最大連続の勝ち:
14 (91.79 USD)
最大連続利益:
130.76 USD (10)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
98.30%
最大入金額:
23.96%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
256 (58.18%)
短いトレード:
184 (41.82%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
8.54 USD
平均損失:
-8.79 USD
最大連続の負け:
8 (-59.91 USD)
最大連続損失:
-91.01 USD (3)
月間成長:
9.23%
年間予想:
112.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.05 USD
最大の:
208.11 USD (47.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.16% (207.96 USD)
エクイティによる:
31.95% (53.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 184
GBPUSD+ 87
EURUSD+ 73
USDJPY+ 51
NZDJPY+ 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ -47
GBPUSD+ 37
EURUSD+ 204
USDJPY+ 22
NZDJPY+ 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 4.2K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 4.2K
NZDJPY+ 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +57.22 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +91.79 USD
最大連続損失: -59.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

  • "Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."

  • "Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"

  • "Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."

  • "Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."

  • "Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."


    • レビューなし
    2025.11.23 14:50
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.21 09:51
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.10.15 07:47
    No swaps are charged on the signal account
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.02 01:39
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.23 21:33
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.21 20:11
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.08.17 11:57
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 16:15
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 14:15
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.09 05:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 19:16
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.08 18:08
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 04:36
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
