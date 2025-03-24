시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / First EA FX
Burak Enes Aydin

First EA FX

Burak Enes Aydin
0 리뷰
안정성
42
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 159%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
440
이익 거래:
238 (54.09%)
손실 거래:
202 (45.91%)
최고의 거래:
57.22 USD
최악의 거래:
-48.28 USD
총 수익:
2 031.73 USD (203 684 pips)
총 손실:
-1 775.28 USD (173 997 pips)
연속 최대 이익:
14 (91.79 USD)
연속 최대 이익:
130.76 USD (10)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
98.30%
최대 입금량:
23.96%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
256 (58.18%)
숏(주식차입매도):
184 (41.82%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.58 USD
평균 이익:
8.54 USD
평균 손실:
-8.79 USD
연속 최대 손실:
8 (-59.91 USD)
연속 최대 손실:
-91.01 USD (3)
월별 성장률:
9.23%
연간 예측:
112.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.05 USD
최대한의:
208.11 USD (47.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.16% (207.96 USD)
자본금별:
31.95% (53.96 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 184
GBPUSD+ 87
EURUSD+ 73
USDJPY+ 51
NZDJPY+ 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ -47
GBPUSD+ 37
EURUSD+ 204
USDJPY+ 22
NZDJPY+ 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 4.2K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 4.2K
NZDJPY+ 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +57.22 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +91.79 USD
연속 최대 손실: -59.91 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

  • "Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."

  • "Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"

  • "Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."

  • "Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."

  • "Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."


    • 리뷰 없음
    복제

    MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

    시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

    플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.