- 자본
- 축소
트레이드:
440
이익 거래:
238 (54.09%)
손실 거래:
202 (45.91%)
최고의 거래:
57.22 USD
최악의 거래:
-48.28 USD
총 수익:
2 031.73 USD (203 684 pips)
총 손실:
-1 775.28 USD (173 997 pips)
연속 최대 이익:
14 (91.79 USD)
연속 최대 이익:
130.76 USD (10)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
98.30%
최대 입금량:
23.96%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
256 (58.18%)
숏(주식차입매도):
184 (41.82%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.58 USD
평균 이익:
8.54 USD
평균 손실:
-8.79 USD
연속 최대 손실:
8 (-59.91 USD)
연속 최대 손실:
-91.01 USD (3)
월별 성장률:
9.23%
연간 예측:
112.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.05 USD
최대한의:
208.11 USD (47.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.16% (207.96 USD)
자본금별:
31.95% (53.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|184
|GBPUSD+
|87
|EURUSD+
|73
|USDJPY+
|51
|NZDJPY+
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|-47
|GBPUSD+
|37
|EURUSD+
|204
|USDJPY+
|22
|NZDJPY+
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|1.3K
|GBPUSD+
|4.2K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|4.2K
|NZDJPY+
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +57.22 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +91.79 USD
연속 최대 손실: -59.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
"Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."
"Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"
"Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."
"Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."
"Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
159%
0
0
USD
USD
334
USD
USD
42
100%
440
54%
98%
1.14
0.58
USD
USD
49%
1:500