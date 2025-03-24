SegnaliSezioni
Burak Enes Aydin

First EA FX

Burak Enes Aydin
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 100%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
182 (52.90%)
Loss Trade:
162 (47.09%)
Best Trade:
57.22 USD
Worst Trade:
-48.26 USD
Profitto lordo:
1 565.65 USD (150 160 pips)
Perdita lorda:
-1 385.52 USD (135 865 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (91.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.76 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
97.30%
Massimo carico di deposito:
23.96%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
197 (57.27%)
Short Trade:
147 (42.73%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
8.60 USD
Perdita media:
-8.55 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-59.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.01 USD (3)
Crescita mensile:
28.52%
Previsione annuale:
346.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.05 USD
Massimale:
208.11 USD (47.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.16% (207.96 USD)
Per equità:
31.95% (53.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 129
EURUSD+ 71
GBPUSD+ 67
USDJPY+ 41
NZDJPY+ 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -128
EURUSD+ 277
GBPUSD+ 40
USDJPY+ -18
NZDJPY+ 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -7.9K
EURUSD+ 18K
GBPUSD+ 4.4K
USDJPY+ -2.1K
NZDJPY+ 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.22 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +91.79 USD
Massima perdita consecutiva: -59.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • "Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."

  • "Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"

  • "Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."

  • "Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."

  • "Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."


    • Non ci sono recensioni
    2025.10.02 01:39
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.23 21:33
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.21 20:11
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.08.17 11:57
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 16:15
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 14:15
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.09 05:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 19:16
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.08 18:08
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 04:36
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.31 10:50
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.24 12:06
    No swaps are charged on the signal account
    2025.07.24 06:02
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2025.07.24 01:55
    High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
    2025.07.23 22:48
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
