- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
182 (52.90%)
Loss Trade:
162 (47.09%)
Best Trade:
57.22 USD
Worst Trade:
-48.26 USD
Profitto lordo:
1 565.65 USD (150 160 pips)
Perdita lorda:
-1 385.52 USD (135 865 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (91.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.76 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
97.30%
Massimo carico di deposito:
23.96%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
197 (57.27%)
Short Trade:
147 (42.73%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
8.60 USD
Perdita media:
-8.55 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-59.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.01 USD (3)
Crescita mensile:
28.52%
Previsione annuale:
346.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.05 USD
Massimale:
208.11 USD (47.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.16% (207.96 USD)
Per equità:
31.95% (53.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|129
|EURUSD+
|71
|GBPUSD+
|67
|USDJPY+
|41
|NZDJPY+
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-128
|EURUSD+
|277
|GBPUSD+
|40
|USDJPY+
|-18
|NZDJPY+
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-7.9K
|EURUSD+
|18K
|GBPUSD+
|4.4K
|USDJPY+
|-2.1K
|NZDJPY+
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.22 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +91.79 USD
Massima perdita consecutiva: -59.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
"Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."
"Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"
"Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."
"Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."
"Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
100%
0
0
USD
USD
264
USD
USD
28
100%
344
52%
97%
1.13
0.52
USD
USD
49%
1:500