Burak Enes Aydin

First EA FX

Burak Enes Aydin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 159%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
440
Gewinntrades:
238 (54.09%)
Verlusttrades:
202 (45.91%)
Bester Trade:
57.22 USD
Schlechtester Trade:
-48.28 USD
Bruttoprofit:
2 031.73 USD (203 684 pips)
Bruttoverlust:
-1 775.28 USD (173 997 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (91.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
130.76 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
98.30%
Max deposit load:
23.96%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
256 (58.18%)
Short-Positionen:
184 (41.82%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-59.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-91.01 USD (3)
Wachstum pro Monat :
9.23%
Jahresprognose:
112.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.05 USD
Maximaler:
208.11 USD (47.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.16% (207.96 USD)
Kapital:
31.95% (53.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 184
GBPUSD+ 87
EURUSD+ 73
USDJPY+ 51
NZDJPY+ 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ -47
GBPUSD+ 37
EURUSD+ 204
USDJPY+ 22
NZDJPY+ 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 4.2K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 4.2K
NZDJPY+ 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.22 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -59.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

  • "Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."

  • "Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"

  • "Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."

  • "Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."

  • "Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."


    • Keine Bewertungen
    2025.11.23 14:50
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.21 09:51
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.10.15 07:47
    No swaps are charged on the signal account
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.02 01:39
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.23 21:33
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.21 20:11
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.08.17 11:57
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 16:15
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 14:15
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.09 05:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 19:16
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.08 18:08
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 04:36
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
