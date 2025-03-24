SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / First EA FX
Burak Enes Aydin

First EA FX

Burak Enes Aydin
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 100%
VantageInternational-Live 6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
344
Bénéfice trades:
182 (52.90%)
Perte trades:
162 (47.09%)
Meilleure transaction:
57.22 USD
Pire transaction:
-48.26 USD
Bénéfice brut:
1 565.65 USD (150 160 pips)
Perte brute:
-1 385.52 USD (135 865 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (91.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
130.76 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
97.30%
Charge de dépôt maximale:
23.96%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
197 (57.27%)
Courts trades:
147 (42.73%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
8.60 USD
Perte moyenne:
-8.55 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-59.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.01 USD (3)
Croissance mensuelle:
28.52%
Prévision annuelle:
346.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.05 USD
Maximal:
208.11 USD (47.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.16% (207.96 USD)
Par fonds propres:
31.95% (53.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 129
EURUSD+ 71
GBPUSD+ 67
USDJPY+ 41
NZDJPY+ 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -128
EURUSD+ 277
GBPUSD+ 40
USDJPY+ -18
NZDJPY+ 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -7.9K
EURUSD+ 18K
GBPUSD+ 4.4K
USDJPY+ -2.1K
NZDJPY+ 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.22 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +91.79 USD
Perte consécutive maximale: -59.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • "Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."

  • "Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"

  • "Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."

  • "Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."

  • "Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."


    • Aucun avis
    2025.10.02 01:39
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.23 21:33
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.21 20:11
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.08.17 11:57
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 16:15
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 14:15
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.09 05:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 19:16
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.08 18:08
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 04:36
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.31 10:50
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.24 12:06
    No swaps are charged on the signal account
    2025.07.24 06:02
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2025.07.24 01:55
    High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
    2025.07.23 22:48
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
    Signal
    Prix
    Croissance
    Les abonnés
    Fonds
    Solde
    Semaines
    Conseillers experts
    Trades
    Gagner %
    Activité
    PF
    Rendement attendu
    Prélèvement
    Effet de levier
    First EA FX
    99 USD par mois
    100%
    0
    0
    USD
    264
    USD
    28
    100%
    344
    52%
    97%
    1.13
    0.52
    USD
    49%
    1:500
    Copier

    Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

    L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

    Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.