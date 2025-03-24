SinaisSeções
Burak Enes Aydin

First EA FX

Burak Enes Aydin
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 159%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
440
Negociações com lucro:
238 (54.09%)
Negociações com perda:
202 (45.91%)
Melhor negociação:
57.22 USD
Pior negociação:
-48.28 USD
Lucro bruto:
2 031.73 USD (203 684 pips)
Perda bruta:
-1 775.28 USD (173 997 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (91.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.76 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
98.30%
Depósito máximo carregado:
23.96%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
256 (58.18%)
Negociações curtas:
184 (41.82%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
8.54 USD
Perda média:
-8.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-59.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-91.01 USD (3)
Crescimento mensal:
9.23%
Previsão anual:
112.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.05 USD
Máximo:
208.11 USD (47.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.16% (207.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.95% (53.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 184
GBPUSD+ 87
EURUSD+ 73
USDJPY+ 51
NZDJPY+ 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ -47
GBPUSD+ 37
EURUSD+ 204
USDJPY+ 22
NZDJPY+ 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 4.2K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 4.2K
NZDJPY+ 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +57.22 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +91.79 USD
Máxima perda consecutiva: -59.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

  • "Yüksek risk içeren Forex sinyalleri. Kendi araştırmanızı yaparak işlem yapın."

  • "Aşırı riskli işlemler için sinyaller. Karar sizin!"

  • "Volatiliteyi sevenler için agresif piyasa hareketleri."

  • "Her sinyal yüksek risk içerir. Lütfen dikkatli olun."

  • "Piyasadaki büyük hareketleri takip edin, ancak kendi kararınızı verin."


    • Sem comentários
    2025.11.23 14:50
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.21 09:51
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.10.15 07:47
    No swaps are charged on the signal account
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.09 10:25
    No swaps are charged
    2025.10.02 01:39
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.23 21:33
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.21 20:11
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.09.18 07:53
    No swaps are charged
    2025.08.17 11:57
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 16:15
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.15 14:15
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.09 05:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 19:16
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.08 18:08
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.08 04:36
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.04 11:45
    No swaps are charged
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
