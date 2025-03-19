SinyallerBölümler
Marcho Ibrahim

Recovery 1

Marcho Ibrahim
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -18%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
694
Kârla kapanan işlemler:
529 (76.22%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (23.78%)
En iyi işlem:
200.63 USD
En kötü işlem:
-614.00 USD
Brüt kâr:
2 623.33 USD (85 537 pips)
Brüt zarar:
-3 012.46 USD (146 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (6.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.39 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
353 (50.86%)
Satış işlemleri:
341 (49.14%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
-18.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-386.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-621.74 USD (2)
Aylık büyüme:
0.05%
Yıllık tahmin:
0.91%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
416.04 USD
Maksimum:
1 100.99 USD (29.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.57% (1 100.99 USD)
Varlığa göre:
46.55% (1 574.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm# 292
AUDCHFm# 124
GOLDm# 116
EURUSDm# 72
EURCHFm# 47
GBPUSDm# 43
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm# -47
AUDCHFm# 106
GOLDm# -30
EURUSDm# -648
EURCHFm# 47
GBPUSDm# 183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm# -12K
AUDCHFm# -7.8K
GOLDm# -13K
EURUSDm# -33K
EURCHFm# 8K
GBPUSDm# -2.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.63 USD
En kötü işlem: -614 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -386.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Start 19 Maret 2025

Modal $3000

İnceleme yok
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 01:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 01:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.19 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.19 05:12
Share of trading days is too low
2025.03.19 05:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.19 03:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 03:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 03:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.19 03:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.19 03:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Recovery 1
Ayda 30 USD
-18%
0
0
USD
2.1K
USD
28
99%
694
76%
100%
0.87
-0.56
USD
47%
1:500
