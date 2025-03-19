- Büyüme
İşlemler:
694
Kârla kapanan işlemler:
529 (76.22%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (23.78%)
En iyi işlem:
200.63 USD
En kötü işlem:
-614.00 USD
Brüt kâr:
2 623.33 USD (85 537 pips)
Brüt zarar:
-3 012.46 USD (146 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (6.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.39 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
353 (50.86%)
Satış işlemleri:
341 (49.14%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
-18.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-386.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-621.74 USD (2)
Aylık büyüme:
0.05%
Yıllık tahmin:
0.91%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
416.04 USD
Maksimum:
1 100.99 USD (29.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.57% (1 100.99 USD)
Varlığa göre:
46.55% (1 574.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|292
|AUDCHFm#
|124
|GOLDm#
|116
|EURUSDm#
|72
|EURCHFm#
|47
|GBPUSDm#
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm#
|-47
|AUDCHFm#
|106
|GOLDm#
|-30
|EURUSDm#
|-648
|EURCHFm#
|47
|GBPUSDm#
|183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm#
|-12K
|AUDCHFm#
|-7.8K
|GOLDm#
|-13K
|EURUSDm#
|-33K
|EURCHFm#
|8K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.63 USD
En kötü işlem: -614 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -386.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Start 19 Maret 2025
Modal $3000
